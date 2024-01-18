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女友逼賣老屋買台北新房才嫁！南部公務員猶豫了　眾見1點急搖頭

▲南部生活機能愈來愈好，但一名南部公務員的上台北女友，卻要他賣掉南部父母留下的房子，貸款買台北新房才願意嫁。圖為黃色小鴨2013年首次來台。（示意圖／翻攝高雄市新聞局官網）
▲南部生活機能愈來愈好，但一名南部公務員的上台北女友，卻要他賣掉南部父母留下的房子，貸款買台北新房才願意嫁。圖為黃色小鴨2013年首次來台。（示意圖／翻攝高雄市新聞局官網）

記者徐銘穗/綜合報導

如果是你該怎麼選擇？南部一名通過高考、有車有房的公務員，近來遇上人生難題，女友不願離開台北到中南部生活，要他賣掉南部爸媽給他的房子，改和她一起貸款買台北新房，並調職到台北，才願意嫁給他。南部公務員好猶豫，網友一見女友願意負擔的買房比例只有1/5嚇壞，急搖頭喊「快放生！」

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原PO在Dcard分享「女友要我賣掉爸媽給的房子，賣房的錢拿去跟她一起到台北貸款買房」，表示自己在南部當公務員薪水普通但穩定，每天朝九晚五，可準時下班，工作內容輕鬆無壓力，有父母留給他的房，還有自己買的車，「零負債且有七位數字的存款」。

但他的女友是台北人，對南部的成見很深，不願意離開熟悉的台北到中南部生活，要原PO調職到台北並賣掉南部房子，把賣房的錢拿去跟她一起到台北貸款買全新的房子註，還說「她爸媽也會給她一筆錢買新房，大概我出4/5、她出1/5」，房子共同登記2人名下，否則女友不願嫁他，急問該怎麼辦。

▲文化總會今（5）日上架「2023國慶影片—我們的聲音」，蒐集鞭炮聲、垃圾車聲、宮廟聲、花車聲等台灣獨有的聲音，展現台灣是自由發聲的國家。（圖／文化總會提供）
▲一名從台北南漂到南部的網友感嘆，從「等垃圾車」倒垃圾一事深刻體悟，台北市與南部根本就是兩個世界。（示意圖／文化總會提供）
貼文引發討論，一般而言，通過高考的公務員起薪至少5萬3000元，最高可領2.5個月獎金。有人認為原PO是南部公務員有房有房，，在南部日子過得舒適，「去台北衝沙小，背房貸、錢又變小，公務員薪水瞬間有跟沒有一樣，可能還會變負的」。也有過來人分享經驗，勸不要聽女友的，「然後你就會發現她出的錢其實超少，離婚後騙走你半間房子」。

原PO後續更新，和女友溝通協調後，女友讓步說「新買的房子持分她40%、我60%，但這是她的底線了，不然她會覺得很沒有安全感跟保障」。但多數網友還是搖頭，勸不要輕易和女友一起買房，問題真的會很大。

▲情侶在婚前買房要掌握6重點，特別是在婚前買房，「登記誰的就是誰的」，分手時難討回，「聯名登記」也有缺點，要謹慎思考。（圖／21世紀不動產提供）
▲情侶在婚前買房要掌握6重點，特別是在婚前買房，「登記誰的就是誰的」，分手時難討回，「聯名登記」也有缺點，要謹慎思考。（圖／21世紀不動產提供）
情侶婚前買房好嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，「現在離婚率都這麼高了，更何況只是情侶」，認為除非是共同持有，否則強烈不建議在婚前買房，萬一不幸分手，房屋財產劃分很難處理，如果買的是預售屋，還有「跌價」的問題。

何世昌說，常有情侶分手後來問「房子該怎麼處理」，最困難的是證明金流區分所有權比例，如果情侶真想在婚前買房，最忌諱以現金交付，建議設立共同帳戶，匯款時註明用途，萬一有狀況發生時也好因應。

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