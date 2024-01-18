女友逼賣老屋買台北新房才嫁！南部公務員猶豫了　眾見1點急搖頭

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但他的女友是台北人，對南部的成見很深，不願意離開熟悉的台北到中南部生活，要原PO調職到台北並賣掉南部房子，把賣房的錢拿去跟她一起到台北貸款買全新的房子註，還說「她爸媽也會給她一筆錢買新房，大概我出4/5、她出1/5」，房子共同登記2人名下，否則女友不願嫁他，急問該怎麼辦。
貼文引發討論，一般而言，通過高考的公務員起薪至少5萬3000元，最高可領2.5個月獎金。有人認為原PO是南部公務員有房有房，，在南部日子過得舒適，「去台北衝沙小，背房貸、錢又變小，公務員薪水瞬間有跟沒有一樣，可能還會變負的」。也有過來人分享經驗，勸不要聽女友的，「然後你就會發現她出的錢其實超少，離婚後騙走你半間房子」。
原PO後續更新，和女友溝通協調後，女友讓步說「新買的房子持分她40%、我60%，但這是她的底線了，不然她會覺得很沒有安全感跟保障」。但多數網友還是搖頭，勸不要輕易和女友一起買房，問題真的會很大。
情侶婚前買房好嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，「現在離婚率都這麼高了，更何況只是情侶」，認為除非是共同持有，否則強烈不建議在婚前買房，萬一不幸分手，房屋財產劃分很難處理，如果買的是預售屋，還有「跌價」的問題。
何世昌說，常有情侶分手後來問「房子該怎麼處理」，最困難的是證明金流區分所有權比例，如果情侶真想在婚前買房，最忌諱以現金交付，建議設立共同帳戶，匯款時註明用途，萬一有狀況發生時也好因應。
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