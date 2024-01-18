Apink恩地被50歲女粉絲性騷擾！傳544次訊息　還偷偷躲進她家玄關

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經紀公司對趙女提出警告，趙女表示不會再傳泡泡（偶像與粉絲一對一的聊天平台），依然透過別的方式反覆傳訊息，鄭恩地不堪其擾，2021年12月中斷與粉絲溝通的Bubble泡泡，恩地當時表示：「我以為這是和粉絲們輕鬆溝通的地方，所以努力了，但是和我想像的健康意圖不同，好像有人因為過度投入而無法正常生活。因為直接來到特定場所等的這部分，我無意中受到了很大的壓力。」公司也於2021年8月提告趙女。
趙女對此否認罪行，法官表示：「被告人向受害者發送的信息內容，程度已經超越一般粉絲對喜歡藝人的愛意，即使受害者為了與大家溝通而加入特定頻道，但也不能允許任何形式的接近和聯繫。被告人的犯罪性質，讓受害者經歷相當大的精神衝擊、痛苦、不安、恐懼，而被告人否認罪行，沒有反省的樣子。」對此判處趙女有期徒刑1年、緩刑2年，同時下達罰鍰10萬韓元（約台幣2500元）以及觀察、120小時社會服務等命令。趙女收到判決書，不符一審判決決定上訴。
鄭恩地是女團Apink主唱，團中成員原本包含朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮、孫娜恩，孫娜恩因為個人規劃於2022年退團，目前Apink為5人體制，代表作包含《NoNoNo》、《Mr. Chu》、《LUV》、《Remember》等。
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