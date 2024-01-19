30歲歌手吸毒吸傻了 衝進政府機構：這裡是警局嗎！我要自首吸毒
南韓演藝圈吸毒案層出不窮，今（19）日一名30歲的饒舌歌手突然衝進報勳部（韓國軍事行政部門，主要業務就有關愛國者及退役軍人相關的政策立案及實施），詢問執勤警察：「這裡是警察局嗎？我要自首吸毒！」行為與精神狀態詭異，立即被警察送至臨近派出所安置。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據《首爾新聞》報導，一名30多歲的歌手今早台灣時間7點30分突然衝進首爾龍山區的報勳部，對執勤的警察說：「這裡是警察局嗎？我要自首吸毒！」警察表示該歌手語無倫次，表達的內容難以聽懂，認為他情況嚴重，便把他送至臨近派出所安置。
警察懷疑該歌手吸毒可能性高，先以涉嫌違反《毒品類管理法》進行立案前的調查，警方表示：「雖然有人吸毒自首，但身分和事件相關內容仍要確認。」為了避免李善均事件再上演，警方此次小心翼翼，不再隨意透露涉嫌人個資，但據悉該歌手目前是「仍活躍於業界」的Rapper。
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