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全聯「特價玉米」煮湯後不甜　內行揪做錯1步驟！原來1堆人都搞錯

▲網友分享買全聯特價「香甜玉米」，煮湯後玉米一點都不甜，內行揪出他做錯1件事，才讓玉米不甜。一堆人這才發現自己長久以來也都做錯了。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲網友分享買全聯特價「香甜玉米」，煮湯後玉米一點都不甜，內行揪出他做錯1件事，才讓玉米不甜。一堆人這才發現自己長久以來也都做錯了。（示意圖／翻攝自Unsplash）

記者徐銘穗/綜合報導

包裝打著「香甜玉米」是否會讓你對它的甜度有所期待？一名網友分享買全聯特價「香甜玉米」和白蘿蔔一起煮湯，但「玉米真的一點都不甜」，嘆熬了一個多小時的湯，只剩下美照。不過，眼尖內行人揪出他做錯1件事，那就是「玉米不能熬」，關火前10分鐘才下玉米，才能讓玉米保有甜度。一堆人這才發現，自己長期都煮錯了。

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原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」公開社團分享，表示自己用在全聯買的一根25元白蘿蔔、特價18元的「香甜玉米」煮湯，「看似便宜的背後還是得說，香甜玉米真的一點都不甜」，感嘆說熬了1個多小時的湯，只剩下美照。

▲網友分享用白蘿蔔和特價玉米煮湯。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
▲網友分享用白蘿蔔和特價玉米煮湯。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
貼文引發討論，有人認同原PO觀點，直言：「全聯玉米真的母湯！」但也有不少內行人提醒，玉米拿來煮湯，熬太久甜味都跑到湯裡了，而「控湯」的玉米本體就不甜了，分享煮湯觀火前10分鐘再放玉米，這樣甜味才能留在玉米裡。不只原PO學會這招，一堆網友也留言說「現在才知道」，原來自己一直以來都煮錯了。

甜玉米除了煮湯外，清蒸、水煮的吃法也很受歡迎。農業知識入口網曾分享以下水煮玉米的4個美味關鍵：

1. 帶皮下鍋煮：
在傳統市場購回的新鮮玉米通常帶有葉片，一邊沖洗一邊把最外層的厚皮和玉米鬚剝除後，留下最內層的薄葉片，整根放進水中煮，薄皮不但可以避免玉米內部的水分和養分流失，吃起來的口感也會更好。

2.冷水開始煮：
備一鍋足量的冷水，把玉米完全放入水中浸泡20～30分鐘，蓋上鍋蓋再開大火煮至滾，隨著溫度慢慢升高，讓熱度慢慢滲透至內部，就能完整保留住鮮甜。另外，在煮玉米的過程中，加入少許的糖，更可以凸顯甜度。

3. 煮好馬上起鍋：
鍋中的水沸騰後約再煮7～10分鐘，熟透後就必須立刻起鍋並瀝乾，不要長時間泡在水中，避免甜味流失到水中。

4. 煮好再調味：
享用水煮玉米前，在表面塗上適量的鹽水，能讓鹹味更平均，吃起來鹹中帶甜的滋味更加迷人。用鹽水煮玉米會讓米粒產生皺褶凹陷，破壞賣相，所以建議煮好後再調味。

▲水煮玉米。（示意圖／翻攝photoAC）
▲用鹽水煮玉米會讓米粒產生皺褶凹陷，破壞賣相，建議煮好後再調味。（示意圖／翻攝photoAC）

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