全聯「特價玉米」煮湯後不甜　內行揪做錯1步驟！原來1堆人都搞錯

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貼文引發討論，有人認同原PO觀點，直言：「全聯玉米真的母湯！」但也有不少內行人提醒，玉米拿來煮湯，熬太久甜味都跑到湯裡了，而「控湯」的玉米本體就不甜了，分享煮湯觀火前10分鐘再放玉米，這樣甜味才能留在玉米裡。不只原PO學會這招，一堆網友也留言說「現在才知道」，原來自己一直以來都煮錯了。
甜玉米除了煮湯外，清蒸、水煮的吃法也很受歡迎。農業知識入口網曾分享以下水煮玉米的4個美味關鍵：
1. 帶皮下鍋煮：
在傳統市場購回的新鮮玉米通常帶有葉片，一邊沖洗一邊把最外層的厚皮和玉米鬚剝除後，留下最內層的薄葉片，整根放進水中煮，薄皮不但可以避免玉米內部的水分和養分流失，吃起來的口感也會更好。
2.冷水開始煮：
備一鍋足量的冷水，把玉米完全放入水中浸泡20～30分鐘，蓋上鍋蓋再開大火煮至滾，隨著溫度慢慢升高，讓熱度慢慢滲透至內部，就能完整保留住鮮甜。另外，在煮玉米的過程中，加入少許的糖，更可以凸顯甜度。
3. 煮好馬上起鍋：
鍋中的水沸騰後約再煮7～10分鐘，熟透後就必須立刻起鍋並瀝乾，不要長時間泡在水中，避免甜味流失到水中。
4. 煮好再調味：
享用水煮玉米前，在表面塗上適量的鹽水，能讓鹹味更平均，吃起來鹹中帶甜的滋味更加迷人。用鹽水煮玉米會讓米粒產生皺褶凹陷，破壞賣相，所以建議煮好後再調味。