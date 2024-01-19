李吳兄弟爸爸不敵病魔離世！生前交代要團結 3人崩潰痛哭
從選秀節目《超級紅人榜》出道的李吳兄弟，近來推出新歌〈爸爸媽媽〉，該曲是他們獻給父母的一首歌。事實上，《PRIDE》專輯對李吳兄弟來說，包含了許多重要意義，在整張專輯半年的錄音期中，剛好是李吳爸爸病危時跟病魔最後奮鬥的過程，在第一次錄音時，三弟李吳鴻恩當下唱到一度哽咽，也因為爸爸生前交代他們要「團結」，3兄弟一直銘記於心。
記者吳雨婕／綜合報導
李吳兄弟用〈爸爸媽媽〉這首歌展現了三兄弟溫暖愛家的心意，也唱出了普天下北漂打拚子女的心情，也因為最感同身受，錄製過程難免卡關，即使三兄弟異口同聲說這是專輯10首曲目中「最難唱的一首歌」，但依舊能透過最愛的音樂凝聚更多的愛，讓三人好好告別天上的爸爸，「一切都圓滿了。」
大哥吳潤恩說：「〈爸爸媽媽〉完成時爸爸已聽不到，但很欣慰的是，爸爸離開前有聽我們的Demo，他告訴我們『他很感動』，有爸爸的肯定一切就值得。」父母的支持一直是李吳兄弟追夢之路的最強後盾，不過其實一開始父母都不太希望三兄弟走上音樂路，吳潤恩說：「在比賽之前爸爸並不同意我們走演藝圈，怕我們吃太多苦，後來他看到我們的成績和努力，轉身默默支持，甚至還跟鄰里和友人大力宣傳我們，讓我們很感動！」吳邦崴也說：「爸爸在世時，唯一給我們的叮嚀就是三個人要『團結一心』，這也讓我們發誓要成為永不解散的團體！」
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