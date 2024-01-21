寒流7大速食「買一送一」！拿坡里炸雞25元　必勝客、肯德基半價

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拿坡里炸雞專賣店農曆年前超狂回歸，1月13日至1月28日，限時16天再度開賣「8塊炸雞桶買一送一」，原價800元的16塊炸雞，殺半價399元就能入手。雙倍酥脆微辣的「6塊滋滋腿排＋2支酷樂雞腿」，買一送一爽吃16塊炸雞只要花399元，換算下來，一塊炸雞才25元有夠划算！
📌肯德基買一送一！加1元多一件優惠 「5塊炸雞蛋撻桶」套餐299元
肯德基即日起至1月26日，祭出尾牙「買一送一」優惠！玉米濃湯(大)、百事可樂(中)都能「買一送一」，上校雞塊「買4送4」！除了划算66元開吃下午茶套餐，還有優惠代碼「40558」爽吃「5炸雞+2蛋撻+2綠茶」299元、優惠代碼「40451」開嗑「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價269元好康；使用「預訂快取」還能「加1元多一件」蛋撻或炸雞。
📌必勝客：大披薩週末半價！新春「買一送一」
必勝客不只平日有199元划算優惠，即日起至1月28日也有六日外帶限定好康，13吋大披薩、10種口味通通5折！包括經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸、金皇軟殼蟹干貝比薩都能任選。
新春聯名欣葉小聚主廚監製「金皇軟殼蟹干貝披薩」，新上市可享外帶大披薩「買一送一」、外送買大送小好康；以PK APP選購可免費升級龍捲風餅皮，或搭配三個大比薩888元優惠活動。
還有全台限量5000個「松葉蟹大蝦干貝披薩」，用1個錢幣餅皮、6隻軟殼蟹、8個蟹鉗（錢）、8隻鳳尾蝦、8個干貝所組成，大啖龍年「一路發發發」的吉祥寓意。單點1049元，即日起至1月15日開放PK APP會員獨家訂購。現在吃必勝客聯名新口味還可抽獎鎮瀾宮999純金套組，價值破萬元，名額共三位。
📌漢堡王12款買一送一！加碼玉米濃湯也「買一送一」
漢堡王「冬季優惠券」即日起無畏漲價吃到2月15日，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，還有飲料則是大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款「買一送一」。別忘了最新隱藏優惠，小杯玉米濃湯「買一送一」，點套餐也可免費把飲品換成小杯玉米濃湯，一次把划算好康吃起來。
📌21世紀「買一送一」隱藏優惠！烤雞「加1元多3件」
21世紀風味館烤雞即日起至1月23日，購買香草烤雞可享「加1元多3件」，爽吃起司烤餅(8吋) x 1＋蜂蜜綠茶(M) x 2，相當於只要花銅板價1元，就可以吃到原價185元的副餐美食，無痛升級雙人套餐有夠划算。
提醒大家，台大微風、21TOGO門市不適用；炸雞部位恕不得挑選；部分門市因無販售起司烤餅改黃金脆薯(大)；不適用foodpanda、UberEats等外送平台(包含外帶自取功能)和訂餐服務，請至門市兌換使用。
另有21熟客券「買一送一」隱藏優惠，即日起至3月19日，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃5款「買一送一」，包括雞肉洋蔥圈、香草烤雞蓉玉米濃湯(大)、雪豆腐布丁、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「第二件半價」現省604元。
📌達美樂半價！16吋「起司火山四喜披薩」自帶超狂熔岩
達美樂則台日聯手打造16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間隆起火山口、裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，開賣自帶超狂熔岩的披薩，共有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」及「海鮮火山四喜披薩」3 種口味，外帶半價只要 549 元起優惠；套餐則有「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂，849 元起把香濃起司沾好沾滿。
📌壽司郎：水煮松葉蟹「殺半價40元」、鮭魚20元 感蟹祭大請客
壽司郎歡慶40週年，即日起至1月28日開吃「大感蟹祭」，特別選出原價80元一貫的「水煮松葉蟹」殺半價只要40元！推薦難得一見「生松葉蟹」、「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」，還有人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」共9款螃蟹大軍；還有每貫20元的「炙烤鮭魚腹」、「炙烤半生鮪魚」、「丸久小山園焙茶霜淇淋」都能爽吃。
據悉，「水煮松葉蟹」及「螃蟹奶油可樂餅」的銷量超過預期的 8%，「濃厚蟹肉味噌拉麵」更是展現高人氣、銷量超過預期的 38%；業者透露，隱賣王「濃厚蟹肉味噌拉麵」及「奶油螃蟹可樂餅」預計提前一週完售。