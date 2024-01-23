《新龍之谷》「黑龍巢穴」復刻重現　相關紀念稱號、裝備重磅釋出

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「黑龍巢穴」在本次更新中強化升級，全新的Light及Hard難度，開放Lv.99以上之玩家召集5至8人組隊挑戰。「黑龍巢穴」共計五道關卡，除設有挑戰時間限制外，「信任模式」也同步回歸，隊伍中每次有人員死亡時，就會賦予隊伍無法解除的攻擊力減少Debuff，最多可疊加5次。
🟡第一關－百人隊長 食人魔 巴武帕
黑軍團百人隊封鎖了神聖天堂南門橋！隊長巴武帕渴望向人類復仇，帶領著他的團隊橫行無忌，玩家必須發揮出色的團隊協作應付黑軍團百人隊，通過第一關。
🟡第二關－恩加託 軍團長 汶巴拉
進城的道路僅差一步之遙，但襲擊城市的黑軍團卻是龐大的阻礙。軍團長汶巴拉與他的士兵們，為了不再受到勇士們的折磨及打擾，將不擇手段的奮力阻攔玩家們前進的腳步。
🟡第三關－黑色戒指懲罰者 梅盧卡
在神聖天堂被徹底摧毀後，倖存的士兵仍未放棄慘烈的抵抗，處於絕望之中的他們將見證戰況的扭轉；玩家需要向那些踐踏城市和平的黑龍手下展現真正的力量。
🟡第四關－千人隊長 蒂塔尼溫
千人隊在橫掃神聖天堂後，正虎視眈眈盯著王城，他們利用扭曲力量扶起的怪物，在王城前建立最後一道防線，肩負阻止守護神聖天堂勇士前進的使命。
🟡第五關－黑龍佩德
神聖天堂被入侵的悲慘過去，正以噩夢的形式重現。在這龐大的噩夢吞噬現實之前，玩家們需要跳入過去的戰場，推翻戰況並斬斷噩夢之源－黑龍佩德。
配合改版，官方推出全新黑龍相關紀念稱號「小小黑龍可笑可笑ヽ(￣ ω ￣)ゝ」象徵玩家們的榮耀與勇氣。完成通關的玩家就有機會獲得一系列的能力值稱號以及多項裝備道具，包括「墮落的黑龍記憶」、「黑龍的古代元素特殊托利斯曼」、「祝福的黑龍古代元素特殊托利斯曼」等。
「黑龍巢穴通關活動」同步開跑
「黑龍巢穴通關活動」今（23）日起開跑，首次通關新龍巢穴之隊伍可獲得「紀念稱號」、「週年紀念滑鼠墊」、「隨機職業立牌」等相關獎勵。
所有通關1R的玩家皆可參與「1000樂豆點*10」之抽獎活動，且活動期間各階段通關即能獲得「稱號」、「金幣」、「古代人氣息」等獎勵；包括分別於通過第一關領取「20萬金幣袋子」、第二關「古代人氣息*1」，以及第三關「古代人記憶*1」及「古代人氣息*1」。
另，每周六、日下午至晚間「強化加倍活動」，將強化機率提升30%；而「超級精神時光屋」則為透過疲勞加倍、掉寶加倍之活動。「黑龍巢穴通關活動」預計至２月底結束，詳細資訊請留意官方消息。
牛牛妹、豆豆開直播共同戰鬥
甜美系實況主「牛牛妹」、「豆豆」，每周會透過直播與玩家互動，也將經營公會帶領玩家們一同攻略龍巢穴。另外，兩位實況主不定時於直播中送出《新龍之谷》滑鼠墊等限量實體週邊，鎖定直播別錯過。