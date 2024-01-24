A CUT全台獨家！澳洲草飼純血和牛「A Legacy」 新菜單發酵主題
A CUT自獲《臺灣米其林指南2023》評鑑一星後，行政總主廚凌維廉致力尋覓「世界頂級牛肉」，更於「秘密熟成室」實驗，找到「黃金法則」天數，確認酵素發揮的完美時刻才敢推出菜色。即日起，A CUT行政總主廚凌維廉率領團隊推出全台獨家的珍稀牛肉，即澳洲草飼純血和牛「A Legacy」，另搭配各式發酵元素的料理，冬季新菜「酵•藏」推出。
記者葉盛耀/綜合報導
A CUT被許多顧客稱為「牛肉百科全書」，因牛肉品項多元，有14項牛肉/部位/品牌選擇等，本季又再推出新牛種「A Legacy」，凌維廉表示，「A Legacy」是澳洲草飼純血和牛，其意為「最好的傳承」，牛種為日本但馬和牛，在澳洲南部「Limestone coast」純天然放養，該海岸環境純淨無汙染，牛隻飼養長達8年以上，因此「A Legacy」的特色是肉質油脂呈鵝黃琥珀色澤，罕見稀有，全台獨家牛肉，取其帶骨肋眼600克，乾式熟成30天，再經凌維廉的完美處理手法，牛肉香氣沈穩濃馥，且愈嚼愈香，而獨有的甜味最是迷人。
此際新菜單更是以「轉變」為主軸，推出「酵•藏」主題，多種食材以「發酵」醇厚增香，也有僅畫龍點睛，卻帶來深遠風韻，像是「季節鮮魚」，是以小鱗犬牙南極魚，小火慢煎後搭佐青龍辣椒、墨西哥辣椒、黑橄欖及乾蔥碎發酵5天製成的剁椒醬，以及發酵紅辣椒醬，滋味鮮鹹帶甜又透著微辛尾韻，讓人驚豔。
也有「北海道干貝」，煎到5分熟搭配烤過的防風根泥滑，還有醃漬大頭菜榛果莎莎，以茴香氣味及青草香襯出干貝的細緻鮮甜。
也有「花蓮玉里乾式熟成鴨胸」，選用肉色淡粉紅色的花蓮玉里櫻桃鴨，熟成10天，先煎後烤，吃起來表皮酥脆，鴨肉鮮美多肉，佐醬則是栗子南瓜加上濃縮柳橙汁、發酵南瓜丁製成的泥，還有以君度橙酒、乾辣椒、柳橙汁及瓜納拉70%巧克力熬煮的辣巧克力香橙醬汁，都能平衡鴨胸的油脂，讓味覺更為鮮明誘人。熟成30天的「A Legacy」帶骨肋眼600克，另加上９道菜色，「酵•藏」新菜單正式上市。
至於今年升級為米其林二星的Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，雙主廚Govinda與 Adrian也有推出冬季新品料理，選料也頗有趣，主廚David Yárnoz特別挑上了屏東六堆部落的台灣原生種黑豬，來推出全新菜色，隨著首奪米其林綠星的榮耀，David Yárnoz希冀透過料理傳達與大自然共處的理念，打造精準、飽滿、多層次的食事體驗。另外，2024年1月起，凡預訂晚間主廚套餐，每人贈酒店8樓的空中酒吧 Lounge Vino限定特調乙杯。