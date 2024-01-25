朴志訓拉《幻像戀歌》女星跳懸崖！海裡相望「戀愛了」直接親上去

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偶像出身的朴志訓，一直以來都以擁有「花美男外貌」受到矚目，這次在《幻像戀歌》中，他分飾兩種人格，文靜溫順的「思祖弦」和偏執外放的「厄詭」，其中在飾演「厄詭」時，會將盤起的長髮放下，讓他俊俏外貌的美麗程度加倍。
幕後花絮中，洪藝智首次在拍攝現場看到朴志訓「厄詭」的扮相時，發自內心驚呼多次「好漂亮」，還忍不住用手去摸對方長髮編髮，讓工作人員笑問：「妳是不是要被美暈了？」、「妳看起來很貪圖他的美貌」，朴志訓也開玩笑說：「真是的，妳也知道我很漂亮啊！」
對於一人分飾兩種截然不同人格的高難度角色，朴志訓表示能夠接到具有挑戰性的角色很幸福，「但確實為了如何展現兩種人格間的差異很苦惱，我認為不同人格的『氣場特色』很重要，所以在這個部分做了一些努力。」他也坦言，「一人分飾兩角，無論是在身體上，還是精神情感上都很辛苦，但是在拍攝現場，我儘量不讓大家看到這一點。」
《幻像戀歌》劇情講述女主角延月（洪藝智 飾）是遭滅門的延氏王朝唯一後孫，為了復仇接受刺客訓練並改名「癸拉」，在一次行刺任務出意外，竟被納入後宮成為「恩孝妃」，與擁有雙重人格的太子思祖弦（朴志訓 飾）展開一段奇幻交織仇恨的戀情。《幻像戀歌》每週二、三在MyVideo同步跟播。
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