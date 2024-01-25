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朴志訓拉《幻像戀歌》女星跳懸崖！海裡相望「戀愛了」直接親上去

▲《幻像戀歌》中，朴志訓（左）跟洪藝智上演「水中之吻」。（圖／翻攝MyVideo）
▲《幻像戀歌》中，朴志訓（左）跟洪藝智上演「水中之吻」。（圖／翻攝MyVideo）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《幻像戀歌》由朴志訓、洪藝智主演，劇情講述遭滅門的延氏王朝唯一傳人延月（洪藝智 飾），與擁有雙重人格的太子思祖弦（朴志訓 飾）展開一段奇幻交織仇恨的戀情。最新劇情中，朴志訓體內瘋狂迷戀洪藝智的人格「厄詭」，原遭太子本人做法封印，但在洪藝智遇到危險時，破除封印再次占據太子身體，帶著洪藝智躲避眾人追殺，兩人情急之下一起跳崖入海，共患難的他們在海裡對視，彼此再也藏不住情感，上演浪漫唯美的「水中之吻」。

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兩人在水中親吻後，朴志訓的人格受到刺激，又切換回太子思祖弦，驚覺兩人竟在接吻，趕緊往後彈開，但事實上，思祖弦人格也對洪藝智有好感，發現洪藝智腳受傷，便主動揹起對方趕路，看到洪藝智坐著睡一直點頭，就主動坐到她身旁讓對方靠肩，種種溫柔暖舉讓洪藝智慢慢淪陷情海，讓原本打算逃離宮中的她決定留下，並說出誓言「我會守護您的」，使得兩人間的「三角虐戀」更加錯綜複雜。

▲劇中，洪藝智（左）意外成為朴志訓的後宮。（圖／MyVideo）
▲劇中，洪藝智（左）意外成為朴志訓的後宮。（圖／MyVideo）
偶像出身的朴志訓，一直以來都以擁有「花美男外貌」受到矚目，這次在《幻像戀歌》中，他分飾兩種人格，文靜溫順的「思祖弦」和偏執外放的「厄詭」，其中在飾演「厄詭」時，會將盤起的長髮放下，讓他俊俏外貌的美麗程度加倍。

幕後花絮中，洪藝智首次在拍攝現場看到朴志訓「厄詭」的扮相時，發自內心驚呼多次「好漂亮」，還忍不住用手去摸對方長髮編髮，讓工作人員笑問：「妳是不是要被美暈了？」、「妳看起來很貪圖他的美貌」，朴志訓也開玩笑說：「真是的，妳也知道我很漂亮啊！」

對於一人分飾兩種截然不同人格的高難度角色，朴志訓表示能夠接到具有挑戰性的角色很幸福，「但確實為了如何展現兩種人格間的差異很苦惱，我認為不同人格的『氣場特色』很重要，所以在這個部分做了一些努力。」他也坦言，「一人分飾兩角，無論是在身體上，還是精神情感上都很辛苦，但是在拍攝現場，我儘量不讓大家看到這一點。」

《幻像戀歌》劇情講述女主角延月（洪藝智 飾）是遭滅門的延氏王朝唯一後孫，為了復仇接受刺客訓練並改名「癸拉」，在一次行刺任務出意外，竟被納入後宮成為「恩孝妃」，與擁有雙重人格的太子思祖弦（朴志訓 飾）展開一段奇幻交織仇恨的戀情。《幻像戀歌》每週二、三在MyVideo同步跟播。

▲朴志訓首度一人分飾雙重人格。（圖／MyVideo）
▲朴志訓首度一人分飾雙重人格。（圖／MyVideo）
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