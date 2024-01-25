林采緹300萬情趣用品心血被盜用 親赴警局報案怒轟：惡劣至極
「真人版蛇姬」女星林采緹今（25）日為了自己引進情趣潮流品牌「SAUCE」被不肖業者仿造，親赴警局提告！林采緹去年3月斥資300萬引進情趣潮流品牌「SAUCE」，獲得不錯評價，沒想到遭到不肖詐騙一比一複製，至少有上百名粉絲受騙，金額粗估破百萬，讓她怒轟「網路詐騙，惡劣至極！」
記者薛羽彤／綜合報導
林采緹表示去年風光推出品牌「SAUCE」，口碑不錯獲得民眾支持，沒想到公司與粉專卻陸續收到不少粉絲來訊，表示購買林采緹代言的產品，卻收到完全不一樣的東西，怒指他們詐騙。一頭霧水的林采緹，點開消費者所傳來的網站連結後，才知道自己的品牌官方網站遭人複製，甚至囂張大量下廣告，讓不少粉絲信以為真，向「官網」購買後受騙上當。
林采緹怒批過往藝人商品遭盜用，大部分都只有用肖像權，沒想到自己卻遇到影片、品牌粉專、社群廣告，「整碗端去」的狀況。林采緹後續也將委請律師蒐證處理，並誠心呼籲民眾，要購買正版商品，務必要確認詳細網址，「如果真的無法確認，可以私訊跟我確認」。
林采緹除了情趣用品店副業，也忙於經營餐飲店，她投資男友的事業，曾經吵到一度想要退股，笑說：「情侶還是不要創業。」談起男友，比起以前都交往浪子類型，林采緹讚現在的男友屬於踏實型，跟兒子也相處很融洽，讓她很有安全感，至於結婚小倆口目前沒有規劃。
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