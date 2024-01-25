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李晶晶和「104歲人瑞阿嬤同框」　眾人驚嘆：好強大的美女基因

▲李晶晶104歲人瑞阿嬤罕見曝光。（圖／李晶晶臉書）
▲李晶晶104歲人瑞阿嬤罕見曝光。（圖／李晶晶臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

42歲首都客運千金、名媛李晶晶擁有精緻五官、苗條身材，與台塑創辦人王永慶長孫王泉仁有過4年婚姻，恢單快10年的她，幾年前被拍到和小11歲男子約會，但沒有正面認愛，對私生活極其低調。李晶晶今（25）日在粉專分享和近104歲的阿嬤合照，網友一看理解：「原來美麗和氣質會遺傳！」

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▲王泉仁和李晶晶不但互控家暴，離婚時更大打官司。（圖／翻攝自李晶晶臉書）
▲▼李晶晶年屆不惑，狀態仍舊相當傲人。（圖／李晶晶臉書）
▲▼王泉仁年屆不惑，狀態仍舊相當傲人。（圖／翻攝自李晶晶臉書）
照片中，李晶晶阿嬤一頭灰亮短髮梳理整齊，戴水晶耳環，著淡紫色繡花上衣，對鏡頭露出淺淺笑容，狀態保養得當，看不出已經是百歲人瑞，孫女李晶晶頭靠著阿嬤，依偎在旁，配文一貫地以中英文夾雜的「晶晶體」寫下：「My beautiful grandma！快要104歲了！Cherish跟妳在一起的每一個moment.好happy看到妳氣色這麼好！Love you.」

▲李晶晶和百歲奶奶合影。（圖／李晶晶臉書）
▲▼李晶晶（上下圖右）和百歲阿嬤合影。（圖／李晶晶臉書）
▲▼李晶晶和百歲奶奶合影。（圖／李晶晶臉書）
祖孫兩人罕見同框，許多網友驚嘆阿嬤凍齡的外貌，「皮膚太好了吧，看起來像60多歲」、「好強大的美女基因」、「一脈相承的美麗」、「阿嬤氣色真好」、「看不出來破百了，超有福氣」、「好有氣質，祝奶奶身體健康」、「和五官有像」、「不像104歲」、「阿嬤好美喔！好想知道阿嬤的養身之道」、「福氣滿滿」！

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