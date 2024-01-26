臺74線崇德-北屯27日夜雙向封閉　警籲改道

交通部高速公路局第二新建工程分局為辦理國道1號增設銜接臺臺74線系統交流道工程，預計於113年1月27日(星期六)21時30分至翌日5時30分，暫時封閉臺74線14k+500~17k+700(北屯二至崇德間)東西雙向主線全部車道，並同步封閉臺74線西行向潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道。
記者鄧力軍/台中報導
因應臺74線14K+500~17K+700(北屯二至崇德交流道)東西雙向全車道封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行，施工封閉期間原行駛於臺74線主線之車輛改道路線:
一、 西行向:請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。
二、 東行向:請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。
三、 用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。
第五分局表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。
分局長劉其賢籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。