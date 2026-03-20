市場降低聯準會（Fed）今年降息預期，加上中東戰事未歇、能源價格持續不穩，美股表現週四仍受壓；然而，隨著美國批准部分俄羅斯原油交付與銷售，油價略為回落，美股亦收復部分失地，主要指數雖終場多收黑，但跌幅有所收斂。
綜合《CNBC》等外媒報導，伊朗週三襲擊了卡達一處重要的液化天然氣（LNG）出口設施，作為對自家南帕爾斯氣田（South Pars）被襲的報復，導致國際油價進一步飆升，美國總統川普隨後警告稱，如果卡達有更多設施遭到襲擊，美國甚至將「大規模炸毀整個南帕爾斯天然氣田」。
分析師認為，整個局勢的核心困境，是美國和以色列在常規意義上「贏得」了戰爭，但在不部署地面部隊的情況下，似乎沒有重新開放荷姆茲海峽的軍事解決方案，這意味著如果沒有透過某種外交途徑解決，這條運輸要道不太可能恢復正常。由於荷姆茲海峽的交通已基本停滯，英國、法國、德國、義大利、荷蘭和日本的領導人週四亦發表聯合聲明，聲稱願意為了確保安全通過海峽，做出適當努力。
One Point BFG Wealth Partners的首席投資長布克沃（Peter Boockvar）指出，戰爭開始的頭一段時間，人們會想：「好吧，這太糟糕了。怎麼能不讓海峽通行呢？這會造成嚴重的供應中斷。」但總有人相信戰爭很快就會結束，這種情況不可持續；但如今投資人不禁思考：「或許這場衝突不會那麼快結束，即便結束，大宗商品價格也回不到戰前的水平了。」在他個人看來，油價也回不到每桶65美元。
除了對油價的擔憂之外，布克沃並補充說，戰前市場本就對科技（如AI泡沫）和私人信貸領域有疑慮，這意味著投資人在未來的投資組合管理中，將不得不更加謹慎。
19日收盤，美股道瓊工業指數下跌203.72點或0.44%，收報46021.43點；標普500指數下滑18.21點或0.27%，收在6606.49點；那斯達克綜合指數下跌61.73點或0.28%，收22090.69點；費城半導體指數則上漲68.18點或0.87%，收7863.30點。
油價部分，WTI西德州原油（WTI）每桶收報96.14美元，微升0.18%；布蘭特原油期貨每桶報108.65美元，仍漲1.18%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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分析師認為，整個局勢的核心困境，是美國和以色列在常規意義上「贏得」了戰爭，但在不部署地面部隊的情況下，似乎沒有重新開放荷姆茲海峽的軍事解決方案，這意味著如果沒有透過某種外交途徑解決，這條運輸要道不太可能恢復正常。由於荷姆茲海峽的交通已基本停滯，英國、法國、德國、義大利、荷蘭和日本的領導人週四亦發表聯合聲明，聲稱願意為了確保安全通過海峽，做出適當努力。
One Point BFG Wealth Partners的首席投資長布克沃（Peter Boockvar）指出，戰爭開始的頭一段時間，人們會想：「好吧，這太糟糕了。怎麼能不讓海峽通行呢？這會造成嚴重的供應中斷。」但總有人相信戰爭很快就會結束，這種情況不可持續；但如今投資人不禁思考：「或許這場衝突不會那麼快結束，即便結束，大宗商品價格也回不到戰前的水平了。」在他個人看來，油價也回不到每桶65美元。
除了對油價的擔憂之外，布克沃並補充說，戰前市場本就對科技（如AI泡沫）和私人信貸領域有疑慮，這意味著投資人在未來的投資組合管理中，將不得不更加謹慎。
19日收盤，美股道瓊工業指數下跌203.72點或0.44%，收報46021.43點；標普500指數下滑18.21點或0.27%，收在6606.49點；那斯達克綜合指數下跌61.73點或0.28%，收22090.69點；費城半導體指數則上漲68.18點或0.87%，收7863.30點。
油價部分，WTI西德州原油（WTI）每桶收報96.14美元，微升0.18%；布蘭特原油期貨每桶報108.65美元，仍漲1.18%。
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