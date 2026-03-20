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日本首相高市早苗19日訪問美國，與美國總統川普（Donald Trump）在白宮會面。川普會前表態，希望日本增加在伊朗問題的協助力道。高市早苗則強調要阻止伊朗核野心，並譴責伊朗封鎖海峽及對周邊國家的攻擊。高市早苗於美東時間19日上午11時40分抵達白宮，並與川普舉行會晤，會前美日官員在橢圓辦公室記者會。川普表示，「我們關係非常好，我們將討論貿易和許多其他問題」。高市早苗先用英語感謝川普邀請，然後切換為日文説，「目前，中東乃至全世界的局勢，實際上都讓我們面臨著非常嚴峻的安全環境，由於這一事態發展，全球經濟即將遭受巨大衝擊，相信只有川普才能實現世界和平」。高市早苗也説，「我們絕不能允許伊朗發展核武。正因如此，日本一直在敦促他們，同時也在與世界其他夥伴進行溝通。此外，日本譴責伊朗的行動，例如攻擊鄰近地區以及事實上有效的封鎖荷姆茲海峽。」對於是否滿意日本在伊朗問題上的支持，川普坦言，「我們今天會討論這個問題」，並稱相信日本正在加緊行動。川普也直言，希望日本在伊朗問題上加大力度支持美國，「我希望日本能挺身而出」，因為美日之間有同盟關係，美國也會支持日本，且美軍在日本駐紮了4萬5000名士兵、投入了大量資金，「說實話，我們不需要來自日本或其他任何人的任何東西。但我認為人們應該挺身而出」。川普特別提到，日本有超過90%的石油都是透過荷姆茲海峽運輸，高市早苗點頭同意。川普接著也點名，「我們正在為所有人保衛海峽。至於北約，他們不想幫我們保衛海峽，但他們才是最需要保衛海峽的人。但現在他們態度好多了，因為他們看到了我的態度」。有記者追問川普，襲擊伊朗前為何沒有與日本等盟友協調或事前通知。川普回應，「我們沒告訴任何人，因為我們想出其不意，還有誰比日本更懂得出其不意？為什麼你們沒告訴我珍珠港事件，好嗎？對吧？」高市早苗則微笑，並未多做回應。1941年12月7日，日本偷襲夏威夷珍珠港的美國海軍基地，造成2300多名美國人死亡，隔日美國就對日本宣戰。另對於有美國官員和知情人士稱，川普政府正考慮往中東地區部署數千名美軍士兵。川普澄清，目前沒有增兵計劃，「如果我要增兵，我肯定不會告訴你，但我不會增兵」。川普也提到，美國在伊朗戰爭期間，有很多原因需要更多資金，為了確保國家軍隊保持最佳狀態，這筆緊急開支「代價很小」。此前五角大廈暗示需要2000億美元用於對伊戰爭，但這需要國會同意。