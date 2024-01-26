剃光頭對抗病魔！嘉義水上鄉長林緗亭罹癌 露甜美笑喊：跨過了
41歲嘉義縣水上鄉長林緗亭，本（1）月18日在臉書發文表示自己罹患乳癌，並透露「除了勇敢面對，我找不到退路了！」，也和鄉親表達她會正向積極面對疾病並且戰勝病魔；昨（25）日，他也在臉書上報告近況，並PO出自己的「光頭照」，稱「41歲遇到人生一個大關卡，這個關卡有著好多障礙需要跨過！理光頭這關我輕鬆跨過了！！」
記者林莞茜／綜合報導
林緗亭日前發文表示，去年12月發現胸口有硬塊後就醫，在一系列的檢查後確定體內有細胞異常增生，俗稱的乳癌，而他除了勇敢面對，他找不到退路了！林緗亭說，他不斷搜尋文章，看了好多關於乳癌的報導與文獻，醫院和鄉公所兩地跑，心情起起伏伏，就連打出這段文字向大家報告這個消息，對現在心理狀況不佳的他而言，其實並不容易！但因為再來有許多的活動他將無法出席，怕大家會有所猜測，也避免非事實的傳言出現，所以他決定跟大家說清楚講明白。
林緗亭也預告，接下來的一整年，他需要多花一點時間來照顧自己，除了鄉政運作的公務之外，其餘的對外活動都必須先停止，即鄉內的婚喪喜慶、廟宇祭典、社區協會活動、學校慶典、餐會……等活動，一切循醫囑皆需暫停；但他也承諾，未來的這幾個月裡，雖然無法參與社區的活動，但還是會進公所辦公，鄉內推動的大型建設、計畫性活動、重要會議仍會由他親自作決議；鄉政運作公務上的事務，則由蘇主秘及林秘書協助分擔。
貼文一出，許多藍勾勾都紛紛留言加油打氣，而他也於昨日發文曝光自己的「光頭照」，並向自己喊話「41歲遇到人生一個大關卡，這個關卡有著好多障礙需要跨過！理光頭這關我輕鬆跨過了！！」，畫面中展選他的招牌甜美笑容，並感謝朋友們的關心，稱自己開始住院進入化療階段，她會正向積極面對疾病並且戰勝病魔，也請大家為她加油，給她超標的正能量。