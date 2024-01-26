7大BL劇男神合體開唱！徐愷健身練壯臂 林毓桐最怕走音
三大BL劇《約．定》、《正負之間》、《奇蹟》賴東賢、王碩瀚、林上豪、石承泫、徐愷、林毓桐、宋偉恩7大男神，今（26）日合體台灣首場CP演唱會「Best Love Concert In Taipei」，徐愷說，為了演唱會事前也積極健身，林毓桐則是有去上歌唱課，學習如何讓聲音更穩定，練習發聲及避免走音等。
記者羅凌筠／台北報導
賴東賢、王碩瀚、宋偉恩表示，早在半年前就開始為了這次的演出準備合體練唱之外，在台上也會把拍戲時的時光及經典劇情橋段加上表演中，帶領戲迷重溫當時的情境，融化粉絲們的心。
林上豪、石承泫也透露，為了給戲迷們驚喜，他們私下都有密謀討論，到底要在台上呈現出哪些驚喜的互動橋段，還反覆的排練，就為了讓粉絲能夠大飽眼福。林上豪還說最擔心的是走位錯誤，怕在舞台上迷失方向。
《約．定》CP賴東賢、王碩瀚從觀眾席出場演唱歌曲《STAY》，引起全場戲迷騷動，紛紛近距離搶拍男神。《正負之間》的男神林上豪、石承泫則是演唱同名歌曲。《奇蹟》CP男神徐愷、林毓桐演唱《危愛》完畢之後，特別嘉賓陳柏文、姜典也驚喜現身，一起合唱《擁有你的明天》，觀眾還喊出《奇蹟》4位主演全都到齊了。
學長宋偉恩獨挑大梁，演唱《原來我沒有資格再愛你》，宋偉恩說為了今天的演出，努力練習唱歌，還被唱歌老師說他的歌聲堪比「北藝陳勢安」，台下粉絲還喊加碼《天后》。
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