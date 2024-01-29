打破春節聊天雷區！談「性」話題靠4招　不是專家也能講明白

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📍做個可以討論的父母
許多家長會覺得自己對「性」所知太少，認為無法或不知道怎麼跟孩子談「性」。其實，家長不需要以一位性學專家的角度，才可以跟孩子談，只要您願意跟孩子談，讓孩子感覺您是個可以一起討論「性」話題的對象，會幫助解答問題或陪伴著他一起找答案，不會因為聊這個話題就被您責備或懷疑，建立彼此的互信與互動，往後孩子遇到這方面的困擾時，就會願意向您詢問或求助。
📍創造可以討論的時機
青春期的孩子不像兒童時期有各種疑問都會主動詢問，需要家長們採取主動或伺機而動，從生活中取材並把握機會開啟話題，例如透過新聞報導或學校生活事件等，由父母先以開放式問題向孩子提問，如：你對這個事件有何看法？雖然孩子可能會以簡答或還好的口吻來表達，家長可把握對話的時機，有耐心地傾聽孩子的想法。
📍運用正向鼓勵與溝通
青春期的孩子注重自主與獨立，需要別人的尊重及肯定，也可以感受的到「你是真的想要關心我」，還是「我如果跟你說了就會被罵」，因此家長可多用正向鼓勵的溝通技巧，包括同理、尊重、肯定、鼓勵及分享彼此等，來取代負向的溝通方式，例如權威禁令、假設性懷疑、批評否定等。
📍指導孩子思考、決定及負責任
青春期的孩子需要有機會訓練思考，並學習自己做決定，再依據自己的決定去行動而獲得經驗，從而學習負責任的態度。父母在跟孩子溝通時，可以用開放的態度先聆聽孩子想法，一起分析事件的原因與可能後果，再提供家長的想法及過去經驗，引導討論不同情境選擇的利弊得失，並在溝通中培養其分析與做決定的能力。