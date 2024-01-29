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打破春節聊天雷區！談「性」話題靠4招　不是專家也能講明白

▲輕鬆的場合反而相當適合開啟性健康對話的場合，只要願意談、有時機、正向鼓勵與溝通、指導孩子思考與負責任，就能平和而不尷尬地開啟對話。（示意圖／翻攝pixabay）
▲輕鬆的場合反而相當適合開啟性健康對話的場合，只要願意談、有時機、正向鼓勵與溝通、指導孩子思考與負責任，就能平和而不尷尬地開啟對話。（示意圖／翻攝pixabay）

記者林志怡／台北報導

學生寒假在家時間增長、農曆春節緊接而來，一家人相處的時間也明顯增加，尤其過年待一起，什麼話題都可能出現，唯獨「性」話題堪稱雷區，弄不好就會惹得一室尷尬。面對孩子好奇、成人尷尬的局面，衛福部國健署提醒，這樣輕鬆的場合反而相當適合開啟性健康對話的場合，只要願意談、有時機、正向鼓勵與溝通、指導孩子思考與負責任，就能平和而不尷尬地開啟對話。

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國健署指出，正值青春期的孩子逐漸會面臨到這個時期的煩惱，對於「性」相關的議題也會開始好奇，卻不知道如何開口向家長或親友詢問，自己與同學閒聊或從網路尋找可能是錯誤的觀念，為了避免不正確的學習，親子間建立正向的溝通模式、成為為孩子們堅強的靠山更加重要。

📍做個可以討論的父母

許多家長會覺得自己對「性」所知太少，認為無法或不知道怎麼跟孩子談「性」。其實，家長不需要以一位性學專家的角度，才可以跟孩子談，只要您願意跟孩子談，讓孩子感覺您是個可以一起討論「性」話題的對象，會幫助解答問題或陪伴著他一起找答案，不會因為聊這個話題就被您責備或懷疑，建立彼此的互信與互動，往後孩子遇到這方面的困擾時，就會願意向您詢問或求助。

📍創造可以討論的時機

青春期的孩子不像兒童時期有各種疑問都會主動詢問，需要家長們採取主動或伺機而動，從生活中取材並把握機會開啟話題，例如透過新聞報導或學校生活事件等，由父母先以開放式問題向孩子提問，如：你對這個事件有何看法？雖然孩子可能會以簡答或還好的口吻來表達，家長可把握對話的時機，有耐心地傾聽孩子的想法。

📍運用正向鼓勵與溝通

青春期的孩子注重自主與獨立，需要別人的尊重及肯定，也可以感受的到「你是真的想要關心我」，還是「我如果跟你說了就會被罵」，因此家長可多用正向鼓勵的溝通技巧，包括同理、尊重、肯定、鼓勵及分享彼此等，來取代負向的溝通方式，例如權威禁令、假設性懷疑、批評否定等。

📍指導孩子思考、決定及負責任

青春期的孩子需要有機會訓練思考，並學習自己做決定，再依據自己的決定去行動而獲得經驗，從而學習負責任的態度。父母在跟孩子溝通時，可以用開放的態度先聆聽孩子想法，一起分析事件的原因與可能後果，再提供家長的想法及過去經驗，引導討論不同情境選擇的利弊得失，並在溝通中培養其分析與做決定的能力。

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