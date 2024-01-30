成功高中地理期末考抄去年！北市教育局：要求各校命題循2大原則

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成功高中提到，考量到後續不論如何處理，都未必能夠周全，如重考可能有公平問題，也可能遇到學生請假，因此，經過團隊共同分析試題，撇除相同與修改考古題的部分，剩餘試題皆有涵蓋本次單元、分佈平均且題數尚符評量與鑑別需求，同時行政團隊也分析50題與25題的計分數據，後者的平均約高於前者2至3分，標準差、四分位數與全距均沒有顯著差異，能紓解分數不公平的疑慮、不致於對繁星入學造成影響，便決議剔除雷同試題不予計分，由其餘考題重新配分後計算該次成績。
成功高中指出，此次地理考試是由1位老師命題、2位老師協助審題，2位審題老師去年沒教授此年段學生、也不清楚有重複情形，審題時僅注重於題目鑑別度。
至於命題教師，成功高中教務處已請該教師遞交書面報告，說明原委，並於今年1月29日提交成績考核委員會審議及議決處分，同時請所有任課教師於下學期開學後，針對本次試題再進行完整的訂正與說明。
成功高中表示，很抱歉讓大家擔心了，發生這件事情確實有要檢討的地方，學校會鞭策命審題機制，不讓事件重演，也希望大家不要因單一事件對成功高中失望，「我們還是一群熱愛且願意投入的教師團隊，希望大家給我們一些改進的時間與空間。」
對此，台北市教育局表示，成功高中教務處已請命題教師遞交書面報告，說明原委，昨天已提交到教師考核委員會審議及議決處分，成功高中也將於之後的定期評量命題時，增加試題比對系統查核機制，也會在開學初校務會議及各科教學研究會上再次宣導，避免相同情形發生。
台北市教育局強調，1月16日即發函北市公私立高中命題、審題注意事項，包含要求各校不得直接使用坊間試題、應避免與考古題相同；教育局也同步透過駐區督學，到各校視導檢核執行情形，違反相關規範者，將交由教師考核委員會議處。