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51歲「妖精姐姐」盧希姮曬舊照　曝凍齡秘方：20年不許自己發胖

▲依林KOL盧希姮現在（左）容貌與20年前無太大差異，秘訣在她的凍齡4大秘訣。（圖／伊林娛樂提供）
▲依林KOL盧希姮現在（左）容貌與20年前無太大差異，秘訣在她的凍齡4大秘訣。（圖／伊林娛樂提供）

記者張芸婷／綜合報導

今年51歲的伊林娛樂KOL盧希姮，有「妖精姐姐」之稱，因年輕時開始就重視保養，雖已年過半百，但視覺年齡卻像20多歲的少女。她也從不避諱年齡，日前她與電商平台聯手研發推出頂級抗老保養品，也同時公開她的凍齡秘訣。

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盧希姮過去15年擔任彩妝師，工作時間不固定，年過30後，她發現皮膚愈來愈垮，眼下的細紋也慢慢浮現，當時膚況就進入了初老期。於是她便開始著手研究，搶救細紋和垮臉的方法。

▲依林KOL盧希姮公開她20年前的容貌，與現在51歲的她相差不大，因此她有著「妖精姐姐」的稱號。（圖／伊林娛樂提供）
▲依林KOL盧希姮公開她20年前的容貌，與現在51歲的她相差不大，因此她有著「妖精姐姐」的稱號。（圖／伊林娛樂提供）
後來盧希姮與電商平台共同研發了產品，受到很多粉絲的支持，但也有部分民眾質疑她是否有去醫美或整型，對此她坦言，「醫美大概4到5年會打雷射，但我主要還是靠保養，如果不想以後花大錢找醫美，現在好好保養真的是非常省時省錢的方法。」

盧希姮更加碼公開了她的凍齡4大秘訣：「重視日常保養、不容許自己發胖、保持每周運動3次，以及永遠要學習新事物」，看的出來她從內在到外在都非常的注重，她接著表示「我從挑選保養品就很仔細，基礎膚質保養好，搭配化妝才有加乘的效果」，提醒民眾肌膚保養才是逆齡變美的根本之道。

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