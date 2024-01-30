《飛越比佛利》香儂道荷堤抗癌失敗 自辦喪禮驚見超長「黑名單」
好萊塢女星香儂道荷堤（Shannen Doherty）演出影集《飛越比佛利》走紅，卻不幸在2015年罹患乳癌，而她的丈夫不僅沒有照顧她，還在她力抗病魔時外遇，兩人11年的婚姻因此不歡而散、離婚收場。現階段已癌症第4期的香儂道荷堤，透露已經在規劃自己的葬禮，其中還列出一長串「不受邀名單」，她坦言是因為「有些人並不是真的喜歡我」。
記者張芸婷／綜合報導
香儂道荷堤在2015年被診斷出罹患乳癌，即便得知這不幸的消息，她依然正面積極接受治療，並時常透過Instagram分享對抗病魔的生活與歷程，但就在她努力抗病時，竟傳出她的老公外遇，最後兩人選擇離婚，斬斷11年的婚姻。
而香儂道荷堤曾在個人Podcast《Let's Be Clear with Shannen Doherty》中提到，她的癌症曾在2017年得到緩解，但2020年復發後，癌細胞一舉攻進大腦、骨頭，現在已達到第4期的階段，她坦承在抗癌期間曾數次崩潰，也無法籌資到足以負擔化療的醫藥費，看得出病情對她的身心來說都非常的沉重。
香儂道荷堤提到，她已經開始規劃自己的葬禮，表示將由房產經紀人好友克里斯（Chris Cortazzo）負責執行，並且她也安排了喪禮出席人士，預計會有很多人參與，不過未列入規劃的名單也很長，她說：「有些人不是真的喜歡我」，至於粉絲是否可以前往悼念，她直言不介意粉絲出現：「這些人在我的一生中一直支持我，我愛他們。」無奈卻又真摯的發言，令人鼻酸。
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