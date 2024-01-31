楊貴媚活了64年未獨自生活！台中偷買房被抓包 媽唸：要養蚊子嗎
影后楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文為拍攝實境綜藝節目《老少女奇遇記》第二季特地遠赴日本取景，帶領觀眾體驗在日台人的生活文化，在經歷熊本、秋田的洗禮後，楊貴媚也考慮，如果是自己一個人的話，很想在日本當地置產，結果意外曝光自己64年來從未離開過家，就連偷偷在台中買房，還被媽媽抓到狂唸「是在浪費錢！」
記者詹鎰睿／日本報導
談到在日本拍攝後，有沒有考慮想在日本置產？楊貴媚承認，「我有想過耶！」還透露自己有先去問過價錢，五島一間老房子大約台幣25萬元，自己稍微裝修一下就可以，接著話鋒一轉，「如果我是一個人的話，會考慮買個專門用來度假的！」原來楊貴媚仍放不下家裡80幾歲中風的媽媽，即便現在工作關係在外，楊貴媚依舊堅持天天視訊。
楊貴媚還透露，她到現在從未搬出去住過，也不敢開口跟媽媽說要買房子，「她不讓我搬出來住啊！」隨後自爆曾在台中偷偷買房，年年繳地價稅，結果帳單不小心寄到家裡，換來媽媽的責備，「妳又不會去住？妳要去幹嘛？養蚊子嗎？沒人住會壞掉啊！」至於房子現在則交由弟弟管理出租。
提到感情狀況？楊貴媚笑說，雖然相信愛情，但她不敢奢望，就算要找對象，也要找到願意照顧家人的另一半，「我有自己的生活啊，還要照顧媽媽。」鍾欣凌也在一旁補充，「沒事找事做幹嘛？」愛情空窗15年的楊貴媚，也罕見分享上一任的故事，「有結婚的衝動，但後來沒了！」原來是楊貴媚主動提分手，覺得交往20年實在太久，變得像家人一樣，再也沒有過往的激情，「我光是想分手，就想了一年多！」
楊貴媚坦言，有擔心過自己老了沒有伴，並計畫未來先買好生前契約，寫好放棄急救同意書，並住在養老村度過餘生，「我老了之後，不想麻煩親友，寧願住在老人村。」
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