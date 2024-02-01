嚴藝文爆邀男按摩師上床！80分鐘私密療法全說了 羞認：技術不錯
影后嚴藝文近期遠赴日本秋田錄製《老少女奇遇記》第二季，或許是拍攝過程太過勞累，讓她頭痛到受不了，忍不住叫了私人按摩到房服務，結果一打開門竟然是男生，讓嚴藝文相當尷尬。好笑的是，嚴藝文害怕對方跪下來按摩太累，竟示意對方上床，長達80分鐘的按摩體驗，被嚴藝文講得逗趣又生動，讓大家通通笑翻。
記者詹鎰睿／日本報導
歷經好幾天頻繁的拍攝時間，嚴藝文承認身體確實有些不舒服，在現場不斷舒展筋骨，試圖振作精神。她昨（31）日受訪透露，可能是被寒冷的天氣冷到，眼壓有些過高，再加上室內戴毛帽的關係，讓她頭痛到不行，決定叫私人按摩服務，卻沒想到來的是一位男性中年按摩師，讓她好尷尬。
嚴藝文還說，由於是單人房，空間比較小，床的高度不適合站著按摩，見到對方跪在地上，讓她有些不好意思，「我就有點示意，你可以上床！」結果對方也笑笑地婉拒，「謝謝妳關心我！」雖然尷尬，不過嚴藝文也說技術不錯。
但在過程中，因為語言不通，嚴藝文只能透過身體語言，指著部位大喊，「這裡、這裡、這裡，嘣嘣嘣！」說到這裡，早讓現場哈哈大笑。嚴藝文也說，她最後有按到睡著，直到對方喊「Finish！」她才驚醒「蛤？Finish了喔！」結束要價8千元日幣（約1693元新台幣）、80分鐘的日式按摩，讓大家笑到不行。
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