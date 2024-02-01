宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！她爆氣嗆：沒技能就要求一堆
網紅宛宛兒憑著搞笑影片走紅，臉書擁有百萬粉絲追蹤。近日她在臉書上徵助理，薪水開3萬至3萬5千元，月休8天，需要會開車、顧貓、基本的文書處理等等。對此，有不少網友認為薪水太低，讓她爆氣回應「現在的人就是這樣，沒什麼技能就要求一堆嫌錢少 。」
記者薛羽彤／綜合報導
宛宛兒上個月31日在臉書PO出徵才面試，誠徵助理一職，要會開車、照顧她和貓咪、基本的文書處理、方向感好，月休8天並配合她的時間休假，月薪落在3萬至3萬5千元，願意投職的請私訊她。沒想到，底下留言區有不少網友認為薪資太低，「一堆網紅助理薪水都五萬起跳」、「到底這種薪水能徵什麼有用之才」、「撇開雇主不說，工作內容跟薪水不太吸引人去應徵」、「可是宛宛兒，說真的這個薪水真的蠻低的...我在辦公室處理一般文書採購作業都超過4萬了耶」、「這種薪水想請保母...從勞方變資方就換個腦袋了」。
對於網友各種意見，宛宛兒仍認為自己開的條件不差，「現在的人就是這樣，沒什麼技能就要求一堆嫌錢少 ，沒來做過哪知道工作內容是什麼，就在那講些廢話，白眼翻個3650圈」，同時她也強調這份工作其實很輕鬆。面對網友的酸言酸語，宛宛兒表示，「沒關係，現在我的私訊真的很多到回不完想來應徵的人，我相信我可以在那麼多人裡面，找到適合的人選。」
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