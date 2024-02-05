曾國城自爆攝護腺問題 徐乃麟喊話兒子徐新洋「再生一個」
華視《天才衝衝衝》為陪觀眾迎金龍年，推出大年初一特別節目「龍華富貴衝衝衝」，聊起新年願望，曾國城希望每天都能早點睡：「攝護腺越來越好。」爆炸性發言引起大家熱議。徐乃麟聽後表示，男人總有一天都會遇到這樣的問題，並幽默自嘲：「我早上4點就起來了（如廁）。」並期盼去年甫完婚的兒子徐新洋能為他再添孫：「再生一個！趁我們現在還有體力可以抱抱玩玩，畢竟到了這個年紀就是含飴弄孫，這樣的人生最快樂了。」
記者張一笙/綜合報導
為迎金龍年，《天才衝衝衝》邀請各界藝人、來賓挑戰新春特別企劃，打頭陣的單元「家人Tempo大對決」，由6組人馬輪流上場挑戰經典遊戲「接龍Tempo」及「感覺Tempo」，其他來賓負責預測誰是最後的「Tempo王」，押對組合者可便獲得新春紅包。緊接著登場的單元「搶詞奪禮」，所有人分成2隊PK，每輪遊戲率先猜出敵隊謎底者即獲勝，最後擲骰子獲得相對應數字的紅包數，為自己的年終加碼。
人氣啦啦隊女神籃籃盼今年能順利求回紫南宮金雞，透露之前祈求從未成功，買房以後更渴望能將金雞供奉回家，籃藍表示：「讓祂幫我招財、新的一年希望可以發大財，事業更旺！」
至於每年大家最關心的開運招財撇步，主持人們也不藏私分享，徐乃麟直呼：「心情好，運就開！」曾國城表示：「存好心、說好話就能來好運。」徐凱希則認為過年絕對不能忘記向祖先問好，所以每年全家回台南一定會去祭祖，請祂們保佑後代平安，她肯定地說：「我覺得祖先真的會保佑。」
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