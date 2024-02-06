港警正式通緝周庭！批周「畏罪潛逃行為羞恥」 喊話回頭是岸
香港民運人士、前香港眾志副秘書長周庭，去年12月宣布考量香港情勢與自身安全、身心健康，決定不再回香港，「棄保」流亡海外。港府第一時間就回應將會全力追捕，香港警務處副處長簡啟恩今（6）日表示，已正式對周庭展開通緝，除非回港自首，否則將會終身被追捕，呼籲周庭「回頭是岸、改過自身」。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合港媒報導，香港警方今日舉行記者會說明香港治安情況，提到周庭時批評畏罪潛逃是「羞恥行為」，稱周庭「以受害者姿態自製光環、博取同情，行為可恥」。
簡啟恩強調不討論個案相關細節，但呼籲周庭以及其他在逃人士，「回頭是岸、改過自身」，除非回港自首，否則將會終身被警方追捕。
對於正在討論的基本法23條立法，簡啟恩則說相關條文尚待敲定，未來執法工作如何進行需拭目以待，但是國安處作為維護國家安全的專門部門，會努力協助港府防範和制止危害國安的行為。
周庭曾在2020年8月，與壹傳媒創辦人黎智英等被指涉嫌觸犯違反《港區國安法》下的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被捕，不到三個月後，又因2019年6月包圍警總，與黃之鋒、林朗彥等人一同被判刑，周庭遭判10個月，且於2021年6月12日出獄。