生命直播走紅！鏡頭君吸引1.2萬人在線看 小天使現身畫面曝
秀才不出門，能知天下事！不論是颱風天想看「海景第一排」，或是出門旅遊前想知道當地天氣，透過被暱稱為「鏡頭君」的觀光署即時影響都能辦到。這些鏡頭君24小時、全年無休為民眾直播台灣艷麗風景，背後也離不開「小天使」們的細心呵護。
記者許若茵／台北報導
目前全台共有79個即時影像，這些即時影響被網友稱為「鏡頭君」，陪伴著大家那些無法親臨現場的時刻，就像是民眾的眼睛直播著日月星辰。在去年颱風海葵襲擊台灣之際，「鏡頭君」用生命直播一戰成名，一度吸引超過1.2萬人線上同步觀看、打氣。
只是鏡頭君長年位於大自然內工作，難免受到海鹽、日曬等影響，這時就得依靠小天使維護。交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處處長林維玲說明，鏡頭君雖然有設置雨刷，下雨的時候可以使用，但雨量不足就無法用，還是需要靠人力清潔，尤其秋冬東北季風影響，鏡頭霧化的時候，小天使更是要週週都清潔，非常辛苦。
林維玲進一步指出，鏡頭君維運成本因有離島跟作業困難地點不同，每支約10至12萬元，包含主機處理轉檔、清潔、監控、縮時美景紀錄、社群營運、頻道經營、留言回復等。
林維玲表示，就東管處管理的鏡頭君共有10組，今年暫時不會再新增鏡頭君，現有的鏡頭君都各有特色，像是都歷的鏡頭君可以看星空、金樽的猴子多、綠島可以看日出、月升等，南寮漁港面吸也可能看到夕陽，特別的是，柴口的除了可以看綠島燈塔，旁邊就是潮間帶，放大鏡頭還可以看見螃蟹跑進珊瑚。