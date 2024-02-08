NBA／名記者沃神亮明燈！點名湖人、勇士、76人交易大限可能出手

我是廣告 請繼續往下閱讀
沃神表示湖人非常有可能會透過交易進行補強，礙於目前擁有的薪資空間有限，因此原先打算將後衛羅素（D'Angelo Russell）作為交易籌碼。
然而，D'Angelo Russell卻在近期表現絕佳，他在過去的13場比賽中，場均可以拿下24分、6.5助攻，三分球命中率46.6％，幾乎成為「詹皇」詹姆斯（Lebron James）、「AD」戴維斯（Anthony Davis）外的第三個進攻箭頭。
由於D'Angelo Russell火燙的近況，影響了湖人原先對交易的計畫，沃神認為湖人若打算留下D'Angelo Russell，也許會轉向進行一些較為細節的補強。
金州勇士
談到勇士時，沃神表示自己心中有個比較有趣的人選，他指出效力於爵士的奧利尼克（Kelly Olynyk）目前正在許多隊的潛在交易名單之中，他認為Kelly Olynyk將能夠非常迅速地融合在勇士的體系之中。
Kelly Olynyk本季為爵士出賽50場，平均可以拿下8分、5籃板、4.4助攻，場均命中0.7顆三分球、命中率為4成29。整體偏近於功能型鋒線，且帶有三分投射能力，和勇士陣中的威金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）等人較為相似。
費城76人
最後，沃神提到近期因為陣中大將恩比德（Joel Embiid）進行手術，而傷透腦筋的76人，且他指出76人原先設定的目標是活塞隊的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）。
Bojan Bogdanovic本季共出賽27場，平均上場32.9分鐘，場均可以拿下20.2分、3.4籃板、2.5助攻，將能夠補齊76人的內線空缺。
然而，Bojan Bogdanovic卻在今（8）日賽前宣布因傷缺陣，這使得76人可能需要思考其他人選。沃神表示，即便76人更希望Joel Embiid能夠回歸賽場，但他認為球團還是會有所動作。
夏洛特黃蜂 布里吉斯（Miles Bridges）
最後，沃神提到了黃蜂隊的布里吉斯（Miles Bridges），雖然先前傳出可能會被交易的傳聞，但鑑於Miles Bridges近兩場攻下超過40分的表現，沃神認為黃蜂將有可能會和他續約。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁