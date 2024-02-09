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洛史都華放鳥台灣！陳其邁說話了　樂迷怒轟永遠都是「這個理由」

▲洛史都華取消高雄演唱會，理由讓樂迷不滿，市長陳其邁回應。（圖／美聯社）
▲洛史都華取消高雄演唱會，理由讓樂迷不滿，市長陳其邁回應。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

79歲「搖滾公雞」英國搖滾巨星洛史都華（Rod Stewart）原定3月9日來高雄舉辦演唱會，怎料，開唱倒數前1個月、昨（8）日官方突然宣布取消包括台灣在內等亞洲巡演場次，原因為「不可抗拒因素」，樂迷反應呈現兩極化，有早早訂好飯店的網友怒批：「扯爆」、「永遠都是不可抗拒因素！」對此，市長陳其邁也大嘆可惜。

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▲洛史都華（Rod Stewart）睽違29年再度來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲洛史都華睽違29年再度來台開唱，如今臨時取消亞洲多個場次，沒有說明真正原因。（圖／Live Nation Taiwan提供）
主辦單位理想國昨天下午在臉書公布：「因不可抗拒因素，很遺憾的3月9日Rod Stewart 高雄場演唱會確定取消。」並啟動全額退票程序，據悉，不僅台灣樂迷沒有耳福，吉隆坡、曼谷、馬尼拉和香港的場次也被取消，只剩東京、新加坡共3場演出照常。

▲主辦單位宣布洛史都華高雄演唱會取消。（圖／翻攝自理想國臉書）
▲主辦單位宣布洛史都華高雄演唱會取消。（圖／翻攝自理想國臉書）
對於搖滾天王洛史都華臨時取消來台開唱，高雄市長陳其邁表示，有收到主辦方通知，透露連自己也想朝聖，「但是很可惜」，他說高雄3月還有很多場大型演唱會，也期待洛史都華有機會再造訪台灣。

不過已經購票和安排住宿的網友情緒和行程大受影響，湧入官方粉專留言：「期待落空...高雄的飯店都訂好了」、「搞什麼」、「吼～早就買好票、訂好飯店，竟然不來了」、「為何啊！我很期待老洛耶」、「頗無言！」有網友猜測是洛史都華年事已高，可能身體微恙才會臨時取消部分場次。

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