10億身家女星王宥忻除夕夜難熬！公公肝癌病逝 悲喊：記得向光走
擁有10億身家的「財富女神」王宥忻，去年6月宣布離婚，和結縭12年的老公因目標不同好聚好散，雙方依舊是好朋友，與公婆關係也很好，沒想到公公近日罹患肝癌，病情非常不穩，原本打定要在醫院過年的她，昨（9）日曝光公公肝癌病逝的壞消息，讓她忍不住哀嘆除夕是個「難熬的夜晚」，只希望公公一路好走，「請爸爸記得向著光走，不用擔心我們，我們會把媽媽照顧好」。
記者江芷稜／綜合報導
王宥忻透露，公公2個月前發現肝癌，卻怕家人擔心，一直隱瞞病情，1個月前才下定決心進行治療，但肝臟腫瘤已經大到16公分，併發心肌梗塞，病情急轉直下，非常不樂觀，本來全家人準備在醫院過年陪伴公公，不料公公一度心臟不跳了，緊急搶救又救回來，直到8日晚上還是不敵病魔逝世。
她難過地說，雖然已經離婚，但公公一直很疼愛她，「不管我們經歷了多少的風雨，公公從來沒有給我們臉色看，默默的在背後支持著我們，對我們來說公公就像大樹一樣強壯，從來沒有想過他會生病」，這1個月來家人輪番陪伴、幫他按摩、陪他聊天，度過人生最後的時光。
王宥忻提到，每個人和公公做最後道別，他都聽到了還用手比讚，並說了「我愛你」，在家人念大悲咒的祝福下，公公非常的安詳離開，完全沒有一點點的痛苦，「媽媽說爸爸的靈魂去了更高的地方修行，他希望我們能夠過該過的生活，同時把活的人照顧好，把爸爸對我們的愛，貢獻給這個世界，分享給更多的人」，儘管面對親人離去很悲痛，她仍感謝醫護幫忙，祝福粉絲新年一切安好。
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