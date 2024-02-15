特企／日本sun-star引領文具界新潮流　可愛動物橡皮擦全新上市

日本sun-star文具公司宣布推出充滿趣味和創意的動物橡皮擦第二彈。這款新產品融合了日本文具精湛的工藝與可愛的動物造型，致力於為使用者帶來更有趣的文具體驗。
可以變成任何你愛的形狀！點亮書寫創意
貓咪是水做的，大家都這樣說，因為可以有任何形狀，放在各種容器裡，因此sun-star前陣子推出了「黑貓橡皮擦」，可以擦成自己想要的各種貓咪形狀，達到創造自己專屬貓咪的目標！果然一上市立刻得了當年度「文具創意大賽」榮獲一般部門獎項的優秀賞，被一掃而空，如今第二彈馬上要和大家見面了！
還未上市前就先轟動，youtuber和KOL爭相推薦，這一系列的橡皮擦以可愛迷人的動物造型為特色，第二彈有柴犬與賓士貓二種造型，每款都獨樹一幟。採用優質材料，經檢驗合格可安心使用的同時，還可以創造出獨一無二的專屬萌寵橡皮擦。
全新第二彈的趣味可變形橡皮擦將於2024年2月1日起台日同步上市，在台灣的各大文具專賣店、全台7-11時尚文具專區和電商平台都可以看到喔！原價$115/個，上市活動優惠價$99/個，限量發售，售完為止。
這款全新的日本文具動物趣味可變形橡皮擦不僅擁有討喜的外觀，更是在使用過程中增添了許多樂趣和動力，結合可愛造型和實用功能，不論是在課堂上還是日常中，它們都將成為使用者的最佳伴侶。喜歡狗狗與貓咪的朋友們，必須手刀收藏了吧！
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