獨家／峮峮洩中信啦啦隊「暴增10位新妹」！經紀人鬆口證實了

楊子儀片場暴走發狂！躲無人角落耍孤僻　「失控感變得陌生」

▲《關於未知的我們》楊子儀瘋癲式詮釋黑社會老大，對狂妄人格好陌生。（圖／結果娛樂提供）
▲《關於未知的我們》楊子儀瘋癲式詮釋黑社會老大，對狂妄人格好陌生。（圖／結果娛樂提供）

記者羅凌筠／綜合報導

BL題材的偶像劇《關於未知的我們》，改編自晉江文學作者Priest現代耽美小説《大哥》，由邱宇辰（毛弟）、黃宏軒主演，今（15）日公布隱藏版卡司楊子儀，他在戲裡演出一名行事狂妄、個性相當有野心的江湖老大「樂哥」，有多場近乎瘋癲的精彩表演，楊子儀表示：「以前演起來可能會覺得很過癮，因為是一種釋放、一種解脫，不過可能是因為這幾年修佛的關係，那種失控的感覺反而變得陌生，所以到現場梳化完成後我會找個沒人的地方靜一靜，把樂哥找回來，收工後我也會給自己一點時間讓樂哥沈澱一下，再把他收起來。」

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楊子儀分享，這是第1次飾演黑道大哥，卻有種莫名的熟悉感，他很喜歡他們那種重義氣的氣息。雖然「樂哥」場次不多，但是在劇情推進上又很重要，所以每次出場時，導演都會幫楊子儀鋪陳得很有張力，他說：「年輕時練習的打火機和舌頭熄菸正好派上用場，就這樣一點一點地把樂哥扭成型了。」

▲《關於未知的我們》林思廷（左起）、邱宇辰、黃宏軒飾演魏家三兄妹。（圖／結果娛樂提供）
▲《關於未知的我們》林思廷（左起）、邱宇辰、黃宏軒飾演三兄妹。（圖／結果娛樂提供）
此外，曾入圍金鐘新人的林思廷，飾演個性天不怕、地不怕，只怕哥哥們的小妹「魏離離」，將挑戰13歲到23歲的年齡跨度演出，林思廷首次參與BL劇演出，直言當初答應演出是出自對BL劇的好奇，劇中被多位帥氣哥哥們環繞，羨煞旁人，實際上在家中排行老大的她則坦言：「以前只有學怎麼去照顧人，就忘了怎麼被體諒跟撒嬌，所以開拍前最大的功課是要學會怎麼去依賴別人、依賴哥哥。」

▲《關於未知的我們》金在勳邊吃邊演是大考驗。（圖／結果娛樂提供）
▲《關於未知的我們》金在勳邊吃邊演是大考驗。（圖／結果娛樂提供）
韓國歐巴金在勳這次挑戰暖男「三胖」一角，與邱宇辰在劇中是多年好友，他的出現總是帶來歡樂，這個角色還有一個「愛吃」的特性，讓從前不愛吃零食的金在勳，拍完這部戲後開始習慣吃零食。他透露：「有時候肚子很餓可以邊吃邊演的確很開心，可是如果剛吃完飯就會有點痛苦，加上中文不是我的母語，為了避免咬太大口或怕飲食噴出來導致講話不清楚，拍攝期間也維持咬東西講話來做功課。」

▲《關於未知的我們》梁正群（中）在劇中是邱宇辰（左）的合作夥伴，更像是一個老大哥般的存在。（圖／結果娛樂提供）
▲《關於未知的我們》梁正群（中）對邱宇辰（左）是一個老大哥般的存在。（圖／結果娛樂提供）
梁正群特別演出年輕有為的創業家「老熊」，是劇中邱宇辰的合作夥伴，也是一位老大哥般的存在，這個角色雖然貴為大老闆，卻喜歡和員工打成一片，梁正群表示：「我正好有位同學創業多年，成績好也深受員工喜愛，我就以他為範本創造出一個溫柔又很替人著想的老熊。因為老熊在戲裡常常是個和事佬又很幽默，導演給我很多空間即興搞笑，這次玩得非常開心。」

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