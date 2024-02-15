楊子儀片場暴走發狂！躲無人角落耍孤僻　「失控感變得陌生」

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此外，曾入圍金鐘新人的林思廷，飾演個性天不怕、地不怕，只怕哥哥們的小妹「魏離離」，將挑戰13歲到23歲的年齡跨度演出，林思廷首次參與BL劇演出，直言當初答應演出是出自對BL劇的好奇，劇中被多位帥氣哥哥們環繞，羨煞旁人，實際上在家中排行老大的她則坦言：「以前只有學怎麼去照顧人，就忘了怎麼被體諒跟撒嬌，所以開拍前最大的功課是要學會怎麼去依賴別人、依賴哥哥。」
韓國歐巴金在勳這次挑戰暖男「三胖」一角，與邱宇辰在劇中是多年好友，他的出現總是帶來歡樂，這個角色還有一個「愛吃」的特性，讓從前不愛吃零食的金在勳，拍完這部戲後開始習慣吃零食。他透露：「有時候肚子很餓可以邊吃邊演的確很開心，可是如果剛吃完飯就會有點痛苦，加上中文不是我的母語，為了避免咬太大口或怕飲食噴出來導致講話不清楚，拍攝期間也維持咬東西講話來做功課。」
梁正群特別演出年輕有為的創業家「老熊」，是劇中邱宇辰的合作夥伴，也是一位老大哥般的存在，這個角色雖然貴為大老闆，卻喜歡和員工打成一片，梁正群表示：「我正好有位同學創業多年，成績好也深受員工喜愛，我就以他為範本創造出一個溫柔又很替人著想的老熊。因為老熊在戲裡常常是個和事佬又很幽默，導演給我很多空間即興搞笑，這次玩得非常開心。」
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