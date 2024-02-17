「晚安小雞」辱柬火速被重判！呂秋遠揭關鍵差異：台灣情況就不同

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他說：「不過，同樣的內容，如果在台灣拍攝，會是什麼狀況呢？」呂秋遠推測可能情況，就是影片當然會火紅，接著警方會出面澄清並無此事。如果小雞與阿鬧哭訴：「一切都是真的，人都被打成這樣了，怎麼可能拿自己的生命開玩笑？」網友會反批是台灣警方粉飾太平，台灣治安已經到了無可救藥的地步，蔡英文總統不用下台嗎？
「再來整個事件會陷入羅生門，網路上會分裂成兩個陣營，有人支持小雞，認為台灣就是爛；另一派開始抽絲剝繭，認為場景不對、情節不合理。但是已經過了1周，網路還在吵，警方的澄清沒人在意。即使最後終於真相大白，確實是網路操作而已，要讓台灣的形象變爛，但是自己的點擊與營收變好。只有部分的社會輿論抨擊造假，另一部份的輿論則是為小雞叫屈：現在是怎樣？台灣都沒有言論自由了嗎？政府現在要戒嚴了是不是？顏色不對，就什麼都不對嗎？」
呂秋遠認為，兩人如果在台灣犯案，最後可能被判無罪，然後兩人在立委、議員、律師陪同下再度出來開記者會，痛批台灣政府浪費司法資源，迫害善良百姓，就這麼結案了。
呂秋遠指出，「你覺得我在胡說八道嗎？不，這就是民主國家。」他提及有人平常就喜歡戲弄這個民主國家，但是到了柬埔寨，還以為自己就在台灣，所以才會淪落至此。如果，這則新聞真的給我們什麼啟示，就是：「請好好珍惜這個民主自由的台灣」。
呂秋遠說，在許多國家，你不一定有辦法找律師，也不見得可以有司法體制保護你，當你用不尊重這個國家的方式，戲弄這個國家的人民，是會被迅速關押的。「這也解釋了為什麼他們的下場，引不起台灣人的同情」，因為有很多台灣網紅，為了流量，正在無情的欺負自己的國家。但是突然發現，原來柬埔寨會幫我們出氣，就覺得彷彿找到了知音，渾然忘了無罪推定、罪刑法定、程序正義等等基本法治原則。「惡人要有惡人磨，是吧？」
最後呂秋遠稱，還有一些人真的在柬埔寨無法逃脫，「許多人還在默默的幫助他們想辦法，請不要拿這個議題來開玩笑」。
事實上，柬埔寨和台灣關係素來不好，「晚安小雞」遭逮捕後，除了律師呂秋遠發表看法，名醫姜冠宇認為「被逮不是最慘，未來還會出人命」；財經專家胡采蘋更發文指出「柬埔寨警察比柬埔寨黑道還可怕吧」，引發台灣社會關注。