12星座一周運勢／巨蟹座工作上被注意了　天蠍座遇到「天菜桃花」

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本周運勢重點，工作。
這周工作方面小有阻礙，要想辦法解決。工作上困難有點多；感情上脫單有點困難，小心劈腿問題。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常、工作。
這周工作方面可能發生失望的事件，要多多加油。工作上目前狀況不好；感情上目前沒有桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周若在期待達成什麼，可能會失望喔，另外缺少資源、援手。工作上目前狀況不佳；感情上目前沒有可發展的桃花，或現在沒有進展。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周雖然機會不錯，但得到的機會不大，要多多曝光。工作上有被注意的機會；感情上有人在悄悄注意你。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周要凡事靠自己以及經營，有種從頭開始的感覺。工作上有邀約，機會還不錯；感情上有桃花，要慢慢培養。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情。
這周小心障礙特別多，尤其是工作、感情方面。工作上有拆夥、解約的可能；感情上小心分手危機，可能已經不爽很久了。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周有不敵市場淘汰的可能，雖然看好你的聲量不少。工作上小心被鬥倒；感情上小心自己疏離的問題。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面小心自己的玻璃心，因為你有機會遇到萬人迷、天菜桃花。工作上有大機會來臨，注意自己讓機會溜走、或放棄大好機會；感情上小心自己先放棄。
🟡射手座
本周運勢重點，工作。
這周要比較辛苦、花多點力氣在工作上，要自己單打獨鬥了。工作上有機會穩定，比較辛苦；感情上努力爭取在一起的機會。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周工作方面若正在討論、進行，要過段時間才比較順利。工作上現在不是時候；感情上目前沒機會，小心第三者介入。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作。
這周有種大勢已定，或有內定的感覺，當心自己可能沒機會。工作上可能對方早有人選；感情上對方拒絕、迴避可能有理由。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面一時半刻不會有結果，要多點耐心，或準備其他方案。工作上還沒有答案；感情上目前很難發展。
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