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陳喬恩時隔5年重返定情地　與老公IG甜蜜放閃：計畫趕不上變化

▲陳喬恩（右）與老公Alan（左）時隔5年重返定情地，兩人甜蜜放閃。（圖／陳喬恩IG）
▲陳喬恩（右）與老公Alan（左）時隔5年重返定情地，兩人甜蜜放閃。（圖／陳喬恩IG）

記者張一笙／綜合報導

陳喬恩曾出演多部知名偶像劇，被網友封為「偶像劇女王」。2019年參加實境節目《女兒們的戀愛》與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）成功配對後結婚。近日兩人回大馬過新年，重遊定情地蘭卡威天空之橋，公開甜蜜曬圖放閃。

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▲陳喬恩與老公Alan身穿情侶裝，大方秀恩愛。（圖／陳喬恩IG）
▲陳喬恩（右）與老公Alan（左）身穿情侶裝，大方秀恩愛。（圖／陳喬恩IG）
陳喬恩2001年在《薰衣草》中擔任配角出道，過去曾出演《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》及《勝女的代價》等多部偶像劇，屢屢創下收視紀錄，被劇迷們封為「偶像劇女王」。

2019年陳喬恩參與大陸實境戀愛節目《女兒們的戀愛》，與馬來西亞富二代Alan在節目最後配對成功，隨後不久兩人就對外公布戀情。而當時，兩人配對成功的地點，就是在蘭卡威天空之橋上。

▲陳喬恩與老公Alan 5年前在天空之橋牽手定情。（圖／陳喬恩IG）
▲陳喬恩（前）與老公Alan（後）5年前在天空之橋牽手定情。（圖／翻攝自微博）
當時，Alan捧著玫瑰花在約定好的天空之橋等待陳喬恩，Alan一見面就抱著陳喬恩告白：「我們在一起吧。」陳喬恩立即點頭答應：「好啊。」節目在播出以後，兩人隨即官宣戀情，並於2022年在台北登記結婚。

▲陳喬恩穿著7年前的衣服，在5年前與老公確認關係的地方打卡曬美照。（圖／陳喬恩IG）
▲陳喬恩穿著7年前的衣服，在5年前與老公確認關係的地方打卡曬美照。（圖／陳喬恩IG）
陳喬恩在IG上寫下「我穿著7年前的洋裝，來到了5年前的天橋，無論如何姊都要聽到一句，『姊，妳比從前更美麗』。」並且不忘在IG上與粉絲互動。陳喬恩回憶道：「2019年的時候，我們說如果一年後還在一起，就回來當年定情的天空之橋Sky Bridge慶祝吧，結果拖到2024才來，再回來時，我們已經結婚了。」

▲從偶像劇女王到人人喊打的酒駕犯，如今的陳喬恩活得更加美麗。（圖／陳喬恩IG）
▲從偶像劇女王到人人喊打的酒駕犯，如今的陳喬恩活得更加美麗。（圖／陳喬恩IG）
從「偶像劇女王」到人人喊打的「酒駕犯」，在認識Alan以後又成為粉絲稱羨的完美夫妻檔，陳喬恩也在IG上笑稱：「計畫總趕不上變化，才讓人生如此有趣。」

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