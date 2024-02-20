陳喬恩時隔5年重返定情地　與老公IG甜蜜放閃：計畫趕不上變化

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2019年陳喬恩參與大陸實境戀愛節目《女兒們的戀愛》，與馬來西亞富二代Alan在節目最後配對成功，隨後不久兩人就對外公布戀情。而當時，兩人配對成功的地點，就是在蘭卡威天空之橋上。
當時，Alan捧著玫瑰花在約定好的天空之橋等待陳喬恩，Alan一見面就抱著陳喬恩告白：「我們在一起吧。」陳喬恩立即點頭答應：「好啊。」節目在播出以後，兩人隨即官宣戀情，並於2022年在台北登記結婚。
陳喬恩在IG上寫下「我穿著7年前的洋裝，來到了5年前的天橋，無論如何姊都要聽到一句，『姊，妳比從前更美麗』。」並且不忘在IG上與粉絲互動。陳喬恩回憶道：「2019年的時候，我們說如果一年後還在一起，就回來當年定情的天空之橋Sky Bridge慶祝吧，結果拖到2024才來，再回來時，我們已經結婚了。」
從「偶像劇女王」到人人喊打的「酒駕犯」，在認識Alan以後又成為粉絲稱羨的完美夫妻檔，陳喬恩也在IG上笑稱：「計畫總趕不上變化，才讓人生如此有趣。」
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