詐騙犯引渡返台卻免羈押 基層員警超怒！羅智強要提案修法嚴懲
法務部本月初表示，去年2月向波蘭請求引渡因涉詐欺遭通緝的劉姓男子，已於今年1月15日成功引渡回台，創下台灣自外國引渡台灣民眾返台首例，為台波司法合作奠下堅實基礎。不過事實上，該男子返台後卻並未被羈押，法院裁定限制住居後便讓他離開，等同是拿免費機票回國，基層員警超怒，諷刺「歡迎回到詐騙天堂」。國民黨立委羅智強也嗆扯爆了，將提案修法。
記者何哲欣／台北報導
羅智強說，劉嫌與同夥在西班牙從事電信詐騙，不法獲利高達5億4000萬元新台幣，許多被害大陸人因此傾家蕩產走上絕路，造成無數家庭支離破碎。中國大陸原本希望將逃亡波蘭的劉嫌引渡到大陸，但他向波蘭人權法院申訴，我方也提出引渡要求，終將其引渡回台。但詐欺回台就放人那引渡回來幹什麼？
羅智強說，長期以來，詐騙案多輕判縱放。近5年全國被判有罪定讞的詐欺犯約7萬人，重刑3年以上者僅355人，僅暫0.5%；近4成被告都被判輕判6個月以下徒刑或拘役，還可易科罰金。2023年詐騙案財損新高，案件暴增到近3.8萬件，財損高達88.78億元！
羅智強說，詐騙受害者，不僅僅是金錢損失，同時也帶來精神上極大的痛苦，甚至因此家庭失和、自責輕生。現代詐騙的傷害更勝於暴力犯罪，但立法與司法的思維卻一直停留在詐欺為輕罪，與現實脫節，不僅難以為被害人實現正義，也讓辛苦辦案的檢調徒勞。
羅智強說，大費周章引渡詐騙犯，回台後卻連押都不押，那引渡回來幹什麼？他將提案修法，讓司法不再輕縱詐騙！提高詐欺罪的最低本刑至6個月，讓詐騙犯再也無法易科罰金了事，不用入監服刑。敢詐騙、敢參與詐騙，就要付出相對應的代價。