66歲班鐵翔砸百萬投資「原因藏洋蔥」！愛妻痛失雙親哭傷眼
66歲資深藝人班鐵翔與結婚7年的太太Celine，今（27）日舉辦春酒餐敘，宣布砸7位數投資保健食品，班鐵翔本身視力很好，有緣與廠商合作是因為愛妻Celine右眼近盲，3年前開刀換水晶體，促使班鐵翔開始研究怎麼保護眼睛。
記者羅凌筠／台北報導
班鐵翔3年前接連失去至親，74歲岳母與92歲岳父只差1年過世，Celine悲傷過度，每天一直哭，視力也每況愈下，加重白內障，因緣際會下接觸到保健品牌，為班鐵翔牽線投資跟代言，班鐵翔去年才創辦新公司「大咖AI複製人」，有望將代言跟AI技術結合，以虛擬身分去拍攝廣告。
班鐵翔從台視演員訓練班出道，看似與房地產商Celine是兩個世界的人，沒想到Celine早期竟是李國修的舞台劇弟子，兩人都熱愛表演，班鐵翔從2017年開設表演班「班家戲班子」，學生包括王大陸、溫翠蘋女兒溫心舞、張瓊姿女兒郭思瑜，不過培養演藝圈新人不易，有時候學費沒收到，還借錢給學生應急，算算借出去有數十萬。
班鐵翔新的一年將有電影《夏日的檸檬草》、導演王小棣新戲《小菁與言言》、大愛失智題材的劇集《你好，我是誰2》播出，在《你好2》演眷村老兵，製作人透露劇本是為他量身訂作。對歌唱事業不能忘懷的班鐵翔，還計畫舉行草地音樂會，將與剃刀蔣錄製新單曲推出。
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