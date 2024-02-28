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228「CoCo誠意燒仙草」第二杯0元！星巴克買一送一4大咖啡優惠

▲228事件和平紀念日放假，CoCo都可週三好友日誠意燒仙草「第二杯0元」，星巴克截圖喝買一送一、黑沃也買一送一、85度C買2送1、路易莎第二杯半價，3大咖啡優惠一次整理。（圖／翻攝自CoCo FB）
▲228事件和平紀念日放假，CoCo都可週三好友日誠意燒仙草「第二杯0元」，星巴克截圖喝買一送一、黑沃也買一送一、85度C買2送1、路易莎第二杯半價，3大咖啡優惠一次整理。（圖／翻攝自CoCo FB）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接228事件和平紀念日放假一天，星巴克咖啡及手搖飲料優惠一次整理告訴你！CoCo都可今（28）日週三好友日，端出誠意燒仙草「第二杯0元」，相當於「買一送一」暖心優惠。星巴克截圖幸福花瓣也能喝「買一送一」，這篇內文直接幫大家抓好截圖開喝；黑沃也「買一送一」；85度C一日限定全時段大杯咖啡「買2送1」；路易莎「第二杯半價」4大咖啡優惠。

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📌CoCo都可：誠意燒仙草「第二杯0元」
CoCo都可週三好友日，今天28日一日限定，大方釋出的誠意燒仙草(中)「第二杯0元」好康，等同於暖心價「買一送一」又暖胃！提醒大家，活動飲品限熱飲、實際產品為杯裝；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限2月28日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可今週三好友日，誠意燒仙草「第二杯10元」。（圖／翻攝自momo購物網）
▲CoCo都可今週三好友日，誠意燒仙草「第二杯10元」。（圖／翻攝自momo購物網）
▲CoCo都可今週三好友日，誠意燒仙草「第二杯10元」。（圖／翻攝自momo購物網）
▲CoCo都可今週三好友日，誠意燒仙草「第二杯0元」。（圖／翻攝自momo購物網）
📌星巴克截圖幸福花瓣「買一送一」喝到2/29
星巴克憑幸福花瓣截圖就能爽喝「買一送一」咖啡優惠！即日起至2月29日，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖春日幸福花瓣，於活動當日11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。《NOWnews今日新聞》幫大家準備好活動截圖，直接開喝優惠。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲幫大家準備好星巴克幸福花瓣截圖，直接秀上圖到門市開喝「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲幫大家準備好星巴克幸福花瓣截圖，直接秀上圖到門市開喝「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克FB）
📌黑沃咖啡：冠軍拿鐵「買一送一」
黑沃咖啡即日起至2月29日，黑沃冠軍拿鐵「買一送一」；且即日起至2月29日，購買2包浸泡咖啡包，體驗價100元再送「醉貴妃聯名杯」乙個。

▲黑沃咖啡冠軍拿鐵「買一送一」。（圖／翻攝自黑沃咖啡FB）
▲黑沃咖啡冠軍拿鐵「買一送一」。（圖／翻攝自黑沃咖啡FB）
📌85度C：全時段大杯咖啡「買2送1」
2月28日當天，85度C全台門市、全時段大杯咖啡系列「買2送1」，幫大家換算，大杯美式咖啡平均最低一杯只要47元，近下殺67折優惠；還推出大杯咖啡系列的寄杯卡，買2張送1張，每張10杯、相當於每組最多現省990元。

▲85度C今2月28日全時段大杯咖啡「買2送1」。（圖／85度C提供）
▲85度C今2月28日全時段大杯咖啡「買2送1」。（圖／85度C提供）
📌路易莎咖啡：第二杯半價
路易莎咖啡即日起至2月28日，每周一、二、三，全門市全時段提供全系列飲品「第二杯半價」；提醒大家不含手沖、超越精品咖啡。加碼預告3月4日至3月6日，再加碼3天享「寄杯優惠」，同品項同規格飲品寄5杯（為一組）享85折優惠，寄杯僅限原店兌換、可兌換至6月底，不限購買組數，可包含手沖但不包含超越精品。

▲路易莎咖啡「第二杯半價」，加碼3月寄杯優惠。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡「第二杯半價」，加碼3月寄杯優惠。（圖／路易莎咖啡提供）

星巴克今截圖「買一送一」連喝4天！迷客夏29元　5大手搖飲料優惠

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