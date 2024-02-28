72歲金超群開刀摘「5公分腦瘤」！暴瘦神隱演藝圈 養老近況曝光
72歲金鐘視帝金超群以1993年古裝劇《包青天》紅遍全台灣，2016年他的左腦長了5公分腫瘤，說話、行動受到影響，開刀治療之後淡出螢光幕多年，屢屢被傳烏龍死訊，近日香港亞視前製作人楊紹鴻的YouTube節目《小鴻吹水站》播出金超群受訪影片，金超群身形瘦了不少，不過說話口條清晰、中氣十足。
記者羅凌筠／綜合報導
金超群在節目中提到《包青天》本來只拍15集，因為收視太好，最後製作236集才完結，可說是台灣家喻戶曉的古裝劇，包青天經典的「黑面月疤妝」，也讓金超群一化就是23年。
相傳金超群在拍攝期間戒色，他也承認：「扮演比較尊重的角色之前，給自己許下一個承諾，扮演包公期間不行房。」楊紹鴻驚訝說：「拍了23年，不會23年都不行房吧？」金超群笑答：「當然不可能，每年不會拍12個月嘛。」
而金超群一直想延續包公神話，製作一部《白髮包青天》，講述包公離開開封府後升官樞密副使的故事，不過金超群怕熱，氣溫超過10度就開始冒汗，補妝又很麻煩，因此要在冬天拍攝，金超群已經定過妝，笑指白髮、黑面搭配起來特別好看，「美得不得了」。
而據《包青天》裡的「展昭」演員何家勁說法，金超群因為手術元氣大傷，整個人瘦了不少，現在幾乎都待在家裡養老，跟太太每天悠哉生活，一年出門5、6次。
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