亞尼克對手「生乳捲勞斯萊斯」爆紅！老闆嗆弄倒你　價格、口感曝

3月新制／3醫院升格急診變750元　台北市占充電車格最重罰1200元

▲台北慈濟醫院等北部3家醫院，3月1日起升格醫學中心，門診掛號費從240元調高至420元，急診費用從400元調高至750元。（圖／翻攝Google Map）
▲台北慈濟醫院等北部3家醫院，3月1日起升格醫學中心，門診掛號費從240元調高至420元，急診費用從400元調高至750元。（圖／翻攝Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

3月將至！多項攸關民眾權益的新制上路，全國性新制有婦女再就業最高領6萬元獎勵金、北部3醫院因升格醫學中心調漲門診與急診費用、酒駕重考駕照規定變嚴格等；地方性則有台北市燃油車占用充電車格要開罰、桃園捷運增開晨峰加班車、宜蘭增設科技執法等。《NOWnews今日新聞》整理3月新制，帶讀者一文掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全國性

📌北部3醫院升格漲價，門診420元、急診750元

台北慈濟醫院、衛福部雙和醫院及新竹台大分院新竹醫院3月升格為醫學中心，部分負擔也跟著調漲，民眾看病變貴，門診費用從240元調漲為420元，急診費用從400元變成750元。法定免除所有部分負擔者，例如重大傷病患者、分娩於山地離島地區就醫者等，則不受影響。

📌7萬劑公費流感疫苗3/5全面開打

原公費流感疫苗接種對象為65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等高風險重點族群。疾管署日前宣布，3月5日起，將擴大提供給全國6個月以上未接種的民眾施打，目前尚有約7萬餘劑，施打時間將持續至疫苗用罄為止。民眾可上「疾管署流感防治一網通」專頁查詢施打流感醫療院所名單並預約接種。

▲ 新北市宣布即日起開放30至49歲市民接種公費流感疫苗。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲ 7萬劑公費流感疫苗3月5日起全面開打。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
📌婦女再就業，最高領6萬獎勵金

勞動部勞動力發展署推出「婦女再就業計畫」，適用對象為因家庭因素退出勞動市場180日（6個月）以上的婦女，提供「自主訓練獎勵」與「再就業獎勵」。受理申請時間為3月1日至5月31日，申請窗口可至勞動部勞動力發展署各分署查詢。

- 自主訓練獎勵：鼓勵婦女規劃自主訓練，訓練完成並辦理求職登記，發給2萬元，完成訓練180日內經推介就業或自行就業者，再發給1萬元，最高發給3萬元。

- 再就業獎勵：婦女向公立就業服務機構辦理求職登記並經推介，按月計酬全時工作且連續受僱同一雇主90日（3個月），發給3萬元；部分工時受僱期間滿90日，且每月薪資達月基本工資1/2以上者，發給1萬5千元。目前基本工資為2萬7470元，即達1萬3735元就可領獎勵金。

▲台灣新住民阮氏全透過職訓成功轉換跑道擔任房務員，穩定就業超過1年（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲婦女再就業，符合資格最高可獲6萬元獎勵金。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）
📌酒駕吊銷駕照下修變2次，重新考照更嚴格

交通部修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，原規定「酒駕受吊銷駕駛執照處分達3次以上者，重新考照須強制接受12個月且至少12次的酒癮評估治療，並取得完成證明書，方可重新申請考領駕照」，從3月1日下修成「酒駕受吊銷駕駛執照處分達2次以上」，把因酒駕吊銷駕照的重考照規定變得更加嚴格。

📌杜絕蘇丹紅！進口食品含毒「違規1次」就禁止輸入

中國進口辣椒粉、調味料和苦瓜干一再驗出致癌物「蘇丹紅」、致癌農藥「環氧乙烷」等。食藥署宣布，3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲「有毒或含有害人體健康之物質或異物」等情事，情節重大者，製造商「違規1次」就禁止輸入，還可命其歇業、停業，甚至廢止其公司相關登記。

▲雲林縣濟生食品分公司被查獲違法進口蘇丹紅辣椒粉。（圖／翻攝畫面）
▲雲林縣濟生食品分公司被查獲違法進口蘇丹紅辣椒粉。（圖／翻攝畫面）
🟡地方性

📌台北市占用充電停車格，最高罰1200元

電動車逐漸普及，公用停車場充電車格遭燃油車占用時有所聞，讓急著想充電的電動車主氣得跳腳。台北市政府開第一槍，停車管理工程處宣布3月1日起加強取締，燃油車占用充電車格者依《停車場法》第32條、第40-1條第2項，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

至於全國性開罰何時上路？交通部去年9月公告施行「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，除宣布未來公有及民營停車場應分別設立2%、1%的電動汽車專用停車位及其充電設施外，違法占用可開罰1200元，緩衝期2年，也就是全國最快2025年占用充電車格可開罰。

▲3月1日8時起，台中市部分公有路外停車場「充電車格」試辦實施累進停車收費管理(圖／交通局提供2022.2.27)
▲台北市3月1日起實施，燃油車占用充電車格最高罰1200元。（示意圖／NOWnews資料照）
📌台中市新增18路段路邊停車收費

台中市政府表示，3月1日上午8時以後，將對北屯區松竹五路、軍福十九路、敦富路、南興路、永和巷、昌平路2段4巷、平德路；太平區環太東路、祥順路、育德路、育仁路182巷；西區四維街；烏日區光日路；東區建德街；北區原子街、柳陽西街；霧峰區中正路675巷、育群路等18條路段路邊公有停車格實施收費。

📌桃園捷運A10山鼻占增開北向加班車

為滿足通勤族上班上學需求，桃園捷運宣布3月1日起增開晨峰加班車，平日上午7點7分從A10山鼻站發車，途經每個站點。加班車運行後，平日上午6時58分至7時58分，從A10山鼻站到A1台北車站的北上路線，共有4班直達車和8班普通車。

▲機捷A10山鼻站周邊腹地大，有人認為是下一個青埔。（圖／NOWnews資料照片）
▲機捷A10山鼻站3月1日起增開晨峰加班車，平日從山鼻站到台北車站的北上路線，共有4班直達車和8班普通車。（圖／NOWnews資料照片）
📌基隆市國中小營養午餐加碼補助每人10元

為提升營養午餐品質，基隆市政府加碼補助每人10元的餐費。對於有設廚房的學校，餐費從原本的60元提高至70元；而對於採用團膳方式的學校，餐費則從70元提高到80元。

📌宜蘭羅東1路口增設科技執法

宜蘭縣警察局於羅東南昌街、清潭路路口新增了科技執法設備，用以取締闖紅燈、違規停車及未禮讓行人等違規行為。

二月新制／私校學費補助3.5萬、節能補助8000元　基隆噪音車罰3萬

醫院評鑑結果出爐！醫學中心「加3間」　急診部分負擔漲價350元

2024元旦新制／基本工資漲破2.7萬、國旅補助上路　雲林第4胎10萬

12月新制！高鐵早鳥票實名：沒帶證加收半價　路口科技執法再擴大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞