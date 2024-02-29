3月新制／3醫院升格急診變750元　台北市占充電車格最重罰1200元

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📌北部3醫院升格漲價，門診420元、急診750元
台北慈濟醫院、衛福部雙和醫院及新竹台大分院新竹醫院3月升格為醫學中心，部分負擔也跟著調漲，民眾看病變貴，門診費用從240元調漲為420元，急診費用從400元變成750元。法定免除所有部分負擔者，例如重大傷病患者、分娩於山地離島地區就醫者等，則不受影響。
📌7萬劑公費流感疫苗3/5全面開打
原公費流感疫苗接種對象為65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等高風險重點族群。疾管署日前宣布，3月5日起，將擴大提供給全國6個月以上未接種的民眾施打，目前尚有約7萬餘劑，施打時間將持續至疫苗用罄為止。民眾可上「疾管署流感防治一網通」專頁查詢施打流感醫療院所名單並預約接種。
📌婦女再就業，最高領6萬獎勵金
勞動部勞動力發展署推出「婦女再就業計畫」，適用對象為因家庭因素退出勞動市場180日（6個月）以上的婦女，提供「自主訓練獎勵」與「再就業獎勵」。受理申請時間為3月1日至5月31日，申請窗口可至勞動部勞動力發展署各分署查詢。
- 自主訓練獎勵：鼓勵婦女規劃自主訓練，訓練完成並辦理求職登記，發給2萬元，完成訓練180日內經推介就業或自行就業者，再發給1萬元，最高發給3萬元。
- 再就業獎勵：婦女向公立就業服務機構辦理求職登記並經推介，按月計酬全時工作且連續受僱同一雇主90日（3個月），發給3萬元；部分工時受僱期間滿90日，且每月薪資達月基本工資1/2以上者，發給1萬5千元。目前基本工資為2萬7470元，即達1萬3735元就可領獎勵金。
📌酒駕吊銷駕照下修變2次，重新考照更嚴格
交通部修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，原規定「酒駕受吊銷駕駛執照處分達3次以上者，重新考照須強制接受12個月且至少12次的酒癮評估治療，並取得完成證明書，方可重新申請考領駕照」，從3月1日下修成「酒駕受吊銷駕駛執照處分達2次以上」，把因酒駕吊銷駕照的重考照規定變得更加嚴格。
📌杜絕蘇丹紅！進口食品含毒「違規1次」就禁止輸入
中國進口辣椒粉、調味料和苦瓜干一再驗出致癌物「蘇丹紅」、致癌農藥「環氧乙烷」等。食藥署宣布，3月1日起，輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲「有毒或含有害人體健康之物質或異物」等情事，情節重大者，製造商「違規1次」就禁止輸入，還可命其歇業、停業，甚至廢止其公司相關登記。
🟡地方性
📌台北市占用充電停車格，最高罰1200元
電動車逐漸普及，公用停車場充電車格遭燃油車占用時有所聞，讓急著想充電的電動車主氣得跳腳。台北市政府開第一槍，停車管理工程處宣布3月1日起加強取締，燃油車占用充電車格者依《停車場法》第32條、第40-1條第2項，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。
至於全國性開罰何時上路？交通部去年9月公告施行「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，除宣布未來公有及民營停車場應分別設立2%、1%的電動汽車專用停車位及其充電設施外，違法占用可開罰1200元，緩衝期2年，也就是全國最快2025年占用充電車格可開罰。
📌台中市新增18路段路邊停車收費
台中市政府表示，3月1日上午8時以後，將對北屯區松竹五路、軍福十九路、敦富路、南興路、永和巷、昌平路2段4巷、平德路；太平區環太東路、祥順路、育德路、育仁路182巷；西區四維街；烏日區光日路；東區建德街；北區原子街、柳陽西街；霧峰區中正路675巷、育群路等18條路段路邊公有停車格實施收費。
📌桃園捷運A10山鼻占增開北向加班車
為滿足通勤族上班上學需求，桃園捷運宣布3月1日起增開晨峰加班車，平日上午7點7分從A10山鼻站發車，途經每個站點。加班車運行後，平日上午6時58分至7時58分，從A10山鼻站到A1台北車站的北上路線，共有4班直達車和8班普通車。
📌基隆市國中小營養午餐加碼補助每人10元
為提升營養午餐品質，基隆市政府加碼補助每人10元的餐費。對於有設廚房的學校，餐費從原本的60元提高至70元；而對於採用團膳方式的學校，餐費則從70元提高到80元。
📌宜蘭羅東1路口增設科技執法
宜蘭縣警察局於羅東南昌街、清潭路路口新增了科技執法設備，用以取締闖紅燈、違規停車及未禮讓行人等違規行為。