一天內氣溫「暴跌17度」！春天聖嬰現象減弱 梅雨季雨量預測出爐
3月的開始也代表春天到來！今（1）日到明天中部以北、東北部低溫下探攝氏8度，下週二回溫達攝氏30度以上、南部近山區35度，下周三受下一波冷氣團影響，溫差最多可達17度，春季天氣變化快速。中央氣象署也提早發布3月、4月、5月天氣展望，目前聖嬰事件持續減弱中，而未來一季氣溫以正常至偏暖為主，雨量正常至偏乾，5月梅雨季預測降雨量少於正常值的機率為30％、接近正常機率為50％。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署指出，3月及4月逐漸進入春天的季節，西半部易有局部霧發生的機會。此時大陸冷高壓強度逐漸減弱，南方暖空氣勢力漸漸增強，當南、北勢力於臺灣附近交鋒時，為臺灣春雨的重要來源之一；5月開始逐漸進入台灣梅雨季。
春天（3月至5月）長期天氣預測顯示，聖嬰事件持續減弱中，預期春季過後，熱帶中東太平洋的海溫將恢復至正常狀態。氣溫方面，台灣附近氣溫較預測值高，預期未來一季台灣各地為正常至偏暖。
聖嬰現象主要是秘魯附近海域「海溫異常偏暖」及「洋流異常變化」，雖然台灣不在聖嬰現象主要發生的赤道太平洋區域內，但對氣候仍有部分受到聖嬰的間接影響，對台灣來說，聖嬰年的冬季氣溫會偏暖，隔年春季容易出現春雨偏多的情形，隔年夏季氣溫也會偏暖，而目前聖嬰事件持續減弱中。
在接下來台灣的春天（3月、4月、5月），降雨預測方面，臺灣介於北濕南乾的交界附近，預測未來一季臺灣降雨正常至偏少。其中，5月開始逐漸進入台灣梅雨季，當鋒面在臺灣附近徘徊時，易伴隨有雷雨，偶有豪大雨發生，不過預測雨量低於氣候正常值的機率為30％，接近正常值的機率為50％，由於春季天氣變化快速，長期預報的不確定性較大，請民眾隨時留意每日所發布的天氣預報。