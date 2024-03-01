快失傳手路菜！台北福華重現「菊花干貝湯、豬肚雞」　僅推3個月

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像是在套餐中的「雪中龍花」，便是陳冠閔傳承師傅王永宗的經典酒家菜。將筍絲、香菇、紅蘿蔔等食材切成細絲後與蛋液混合，再倒入鍋中以小火慢炒至蛋絲與食材分離，最後淋上打發蛋白蒸熟「做白雪」，封住食材香氣，是現在已經相當少見的台菜傳統技法之一。
另外，此次手路菜中的「網紗黃魚」則是用在地料理常用的豬油展現台菜精神。取出魚肉包入混合客家及台式兩種口味的鹹菜，外層包裹上薄如蟬翼的豬網油後油炸，運用融化後的豬油香氣與魚肉融合增添層次，搭配鹹香爽脆的鹹菜一起入口，香氣十足。
老台菜中有道幾乎要失傳的布袋雞或是雞仔豬肚鱉，陳冠閔不僅復刻還加兩道名菜精華融合變化成「馬告豬肚雞」，從食材處理到燉煮就要耗費近10小時，在雞肚內填入筍子和香菇等食材增加香氣，再以馬告調味畫龍點睛，最後塞入豬肚中，用老母雞湯燉煮，濃厚珍貴的食材精華，湯頭喝起來溫潤夠味，相當迷人。
另外一道早期酒家菜「菊花干貝湯」，則是需耗費半小時來揉製餡料中的粉肉，再混合干貝絲和白蘿蔔等食材以蛋皮包裹倒扣碗中，外形唯美，湯頭與用料都鮮美無比。
台北福華蓬萊邨自即日起至5月31日推出「手路菜」全新菜色，含兩套10人份桌菜套餐及10道單品菜色，10人份套餐每套共11道菜，售價分別為18,800元及22,800元，桂花石蟳、夏日佛跳牆和蛋黃大蝦等單品菜色售價500元起，餐點為4-6人份菜量，以上皆需2-3天前預訂並另酌收10%服務費。
老台菜之外，想吃到同樣是老饕級的北海道正統日本料理，則可選擇台北老爺酒店，即日起至6月底止，攜手札幌JR Tower日航酒店及北海道漁業協同組合連合會推出「臻藏北海道‧海の慶典」活動，直接把當地的多樣特色食材直送飯店內的「中山日本料理廳」，將饕客喜愛的干貝、鱈場蟹、海膽及和牛等一系列好料幻化成限定套餐。
「北海道節特選會席」套餐每客3,880元加一成服務費，凡點此套餐還能參加抽獎活動，獎品有日本航空台北至北海道來回機票、札幌JR Tower日航酒店及礁溪老爺酒店住宿券，另外還有午間限定的「北海道名物御膳」套餐每客1,680元加一成服務費與單點品項可供選擇。