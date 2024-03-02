陳芳語才放閃男友！「女女戀親密互動」遭直擊 喊話愛不分性別
陳芳語 （Kimberley）與「血肉果汁機」的鼓手彥文穩定交往中，上個月西洋情人節時，雙雙曬出甜蜜合照放閃。陳芳語事業愛情兩得意，睽違2年半，她即將推出新專輯，新歌〈Younger〉MV也跟著釋出，裡頭講述的故事，竟然是從自己過去的女女戀而來，陳芳語透露：「這是一首紀念在青春時期的真摯愛情，雖然不如所願，但那個曾經我們付出和純真單純的愛情，卻永遠烙印在心裡。」同時也不忘強調「愛不分性別」。
記者吳雨婕／綜合報導
〈Younger〉MV為了呈現陳芳語生命中的歷程，特別請到閨密Bernice獻出螢幕處女秀，與陳芳語共同出演，陳芳語表示兩人是相交多年的姐妹淘，常常結伴出遊兜風，一提到跨刀閨蜜Bernice，陳芳語就笑說：「我們真的認識非常非常非常非常非常久。」還說自己在她婚禮大爆哭，然後又接到了捧花。而因為劇情需要，「得找一個熟悉的朋友，這樣才不會尷尬，但反而太自然，變成我們一直在耍白痴。」陳芳語還提到：「而且這也是我們第一次牽手，才發現當她的老公有多幸福。」
提到如果可以給10年前的自己一段話會是什麼，兩人則顯出「理性與感性」的反差萌，代表感性的陳芳語表示一路走來回頭看自己都很衝、很Stupid，彷彿是一連串「傻」的總和，但理性的Bernice則持不同論點，反而覺得10年前的自己能像陳芳語一樣義無反顧，「如果沒有當時的勇敢、又怎麼會有現在的自己。」
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