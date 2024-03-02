柯以柔晉升「最強團媽」收入破千萬！害怕遇到郭宗坤：視線變模糊
藝人柯以柔與前夫郭宗坤打了4年的官司，終於在2022年判決離婚，目前雙方各過各的生活。如今，柯以柔也靠著團購帶貨，晉升成「地表最強團媽」，年收入常常破千萬，今年的她也決定線上開課，把自身10年以來的經驗傳授給大家。不過一提到郭宗坤，柯以柔則承認很害怕聽到對方聲音，也很怕遇到彼此，「我視線真的會變模糊。」
記者詹鎰睿／台北報導
柯以柔分享，為了能多陪伴家人，她決定放棄早出晚歸的演藝生涯，轉戰經營團購，從最容易著手的母嬰用品，再到美食、旅遊、露營、海外代購等等，一經營就是10年之久，除了團購，還包括售後服務、客服等等，都是由她一手包辦，雖然辛苦，卻多了很多陪伴家人的時間，「對我來說，陪家人就是我最大財富。」
熱愛運動的柯以柔透露，她即將參加3月10日的輪霸西濱自行車挑戰賽，要從新北市八里一口氣騎到新竹新豐普元宮，接著還要沿著西濱往返，所以除了工作和練習，她幾乎快把自己生活給填滿，變得比較沒有時間去談感情。
談到目前與前夫郭宗坤的關係，柯以柔表示，兩人只會在通訊軟體上面聯繫，內容多半聊家人。被問到會不會打電話？柯以柔驚慌表示，「沒有！我害怕聽到他聲音！」並著急地解釋是怕尷尬，而且從官司期間，兩人一直以來都是文字互動。
擅長理財的柯以柔，手上也有很多房子，目前為了家人，已經從新北市汐止區搬到台北市生活，一方面讓爸爸療養外，另一方面則是想要換個新環境，並笑笑地說「不然之前很容易遇到（郭宗坤）！」
原來有次在官司期間內，柯以柔就不小心在便利商店遇到對方，讓她超級尷尬，很想趕快避開，「我視線真的會變模糊！」被問是不是淚水？柯以柔則打哈哈帶過，強調是不想看到對方，才會眼神刻意避開。
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