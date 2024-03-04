驚蟄節氣來了！打小人祭白虎「流程、禁忌一覽」　虎爺幫咬錢招財

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一年365天都可以「打小人」，不過最盛行的日子是「驚蟄」，因為民俗相信這天是萬物被春雷驚醒的日子，當中也包含著小人，所以在小人被驚擾、蠢蠢欲動之前，最好先下手為強，打得他不敢作惡。
香港銅鑼灣的鵝頸橋下「打小人」很有名！香港政府還將「打小人」初步列為該地的「非物質文化遺產」。打小人的地方一般會在陰暗處、三叉路口、橋底、山邊等地進行，因為這些地方容易招喚鬼神，而且三叉路口煞氣較大，能克制小人，叉傷小人。此外，在古代，這原本真的是種詛咒他人的巫術。
🟡「驚蟄」祭白虎、打小人，別忘拜虎爺招財
雖然習俗祭典有其重要的完整流程，不過礙於不少民眾都是租房或是忙於上班、唸書，因此「祭白虎」、「打小人」也早在古代就發展出簡易的居家版本，也可以直接參加有舉辦「祭白虎」儀式的廟宇活動。
驚蟄又稱「白虎開口日」，祭白虎的習俗又衍生出了在驚蟄日打小人的習俗，許多民眾會在驚蟄日這天到當地的廟宇祭拜土地公、虎爺，祈求接下來一年一切順利，趁著「驚蟄」拜虎爺，不但能消災解厄，還能請虎爺咬錢招財，不過虎爺多以配祀神的身份供奉於廟中，搶拜虎爺之前，別忘了先拜主神、再拜虎爺。
古人也會在家中簡單進行一些驅趕小人的儀式，手持點燃的線香、艾草，以味道熏家中各個角落，以線香和艾草的香味驅趕蛇、蟲、蚊、鼠和黴味，漸漸地，此一習慣也演變成驅趕小人、驅趕黴運的習慣。
🟡「驚蟄」打小人祭白虎完整流程
命理專家楊登嵙分享以上「驚蟄」打小人祭白虎完整流程
1、請神：用香奉請天地神明
2、稟告：將委託人之姓名、生辰八字等寫在百解靈符上。若要打特定小人，則將特定小人之姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身份之物，書寫或放置於小人紙上。
3、打小人：利用各種象徵物如委託者或施術者之鞋或宗教象徵武器毆打、傷害小人紙。
4、祭白虎：若在驚蟄日打小人則須祭白虎。以黃色的紙老虎代表白虎，祭祀一般是使用小塊生豬肉沾上豬血，放入紙製白虎口中，代表餵老虎，當老虎吃飽後便不會再傷害人。
5、化解：將一切是非禍害、災害等，用撒花生、豆子等小物體或百解靈符等以消災解厄。
6、祈福：以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助。
7、進寶：將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神。
8、擲筊：將兩個半月形，一面內平坦為陰、一面向外彎出為陽的半月形木塊擲出，一內一外為聖杯，出現聖杯表示儀式圓滿完成。過程與台灣祭五鬼、祭白虎的儀式大同小異。
🟡「驚蟄」禁忌
打完後要將小人衣紙化掉，切勿將其帶返家中，用來打小人的舊鞋，也不宜再穿，整個流程類似祭改法，與替身巫術咒詛原理，這也是一個洩憤的好方法，可以平衡個人心態，所以打小人這個行為，也應流存下去，讓積忿之人多一個宣洩機會，是一個在繁忙壓力的社會，安撫心靈，穩定情緒的方式。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。