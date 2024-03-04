《華麗計程車行》曹佑寧戴她的內衣當口罩 SARS疫情「苦缺N95」
華視懷舊大戲《華麗計程車行》本周第4集播出，收視最高點飆到1.65，開播至今累績突破220萬人收看，劇情高潮落在車行司機一行人對於SARS疫情討論，當大家苦缺N95口罩時，司機阿麗（林嘉俐飾）卻拿出了從胸罩做成的自製N95口罩，還讓陳柏文（曹佑寧飾）直接戴上，這一戴把陳柏文半張臉都遮住，無奈大嘆：「這個沒用啦。」異想天開防疫招式讓觀眾覺得十分逗趣。
記者羅凌筠／綜合報導
本集一開始即是曹佑寧向程予希求婚各種模擬畫面，正如曹佑寧劇中所說，他想了100種求婚的方式，從有親友突然出現給驚喜、樂隊出現演奏男女定情曲、戒指藏在食物裡系列、直接去公證，最後是在爸媽定情的橋上呈現出滿滿誠意的求婚，讓他順利抱得美人歸。
曹佑寧表示，在拍攝這幾個求婚場景時，最難忘的是公證那場，雖然已經知道程予希會把花打向他，但沒想到開拍後，她的手勁力道真沒在留情，直接把他給打懵了，當被問及想像中的求婚方式時，曹佑寧覺得戲裡的求婚方式都可以參考，而且他原本想像中覺得尷尬的樂隊演奏，實際上卻是更浪漫一些，而程予希則說求婚是件很私密的事，希望有熟悉的好朋友在，「不需要很隆重的橋段，反而是真誠更能打動我。」
《華麗計程車行》由曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音、程予希、游安順、李李仁、伊正、黃舒湄、林嘉俐、滿嬌姨（王滿嬌）、童毅軍、何思靜、紀欣伶等演員，是部圍繞在90年代的嘉義華麗計程車行一家四口與一群樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。
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