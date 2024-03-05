橋村炸雞3月推「椒鹽脆皮」新口味！三方聯名「最強日式炸豬排」
韓國知名韓式炸雞「KYOCHON1991 橋村炸雞」來台引爆排隊人潮，半年迅速在北部連開三家門市後，今年還將進軍台南新光三越西門店、與新竹。今（5）日王座國際餐飲又有新意，宣布橋村炸雞3月推出不刷醬新口味「椒鹽脆皮」，並攜手集團旗下兩大餐飲品牌「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」三方聯名，熱烈開吃招牌「蜂蜜洋釀」最強炸豬排。
記者蕭涵云/綜合報導
國人熱愛的「橋村炸雞」，3月推出不刷醬新口味「椒鹽脆皮」，部位從全雞、半雞到無骨雞腿肉都有，而且價格更甜，相比蜂蜜、蒜醬香甜等其他口味，約便宜20～40元更好入手；副餐部分也有新增3款炸物拼盤。
王座國際餐飲還同時宣布，「橋村炸雞」最新與「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」三方聯名，今起推出聯名餐點「韓式雙醬系列」與「重棒系列」。
杏子豬排選用熱賣的2款套餐，豪邁淋上韓國橋村直送醬料，打造雙重風味的「韓式半半豬熟成里肌豬排套餐」及「韓式蜂蜜洋釀草蝦熟成腰內豬排套餐」；在韓國最道地的「Swicy蜂蜜洋釀」吃起來沁辛嗆香、辣中帶甜，推薦一同搭配鮮甜高麗菜絲，讓最強炸豬排變得辛爽又下飯，而且腰內肉豬排還可另選韓式蜂蜜蒜味醬口味。
「京都勝牛」則推出3款明星菜色聯名，包括「黑豚里肌熟成豬排」、「熟成豬排雙拼（黑豚里肌&腰內）」及「豚牛二味（翼板牛&腰內）」，使用熟成牛豚肉質搭配蜂蜜蒜味或洋釀風味。有別以往日式沾醬吃法，直接淋上聯名醬料，蜂蜜蒜味除了搭配特調橋村醬汁，還撒上現炸蒜片增添層次、洋釀則是結合橋村香辣及蜂蜜調和出小辣帶甜的秘醬，搭配鮮切洋蔥更爽脆，讓饕客能夠好好享受橋村靈魂醬料。
3月10日至3月19日穿著「明顯黃色衣飾」，如上衣、褲子、襪子、帽子、髮飾、包包等，到「銀座杏子日式豬排」點購新品，可享「新品套餐88折」優惠（僅限有配合穿著者享用折扣，不另與其他優惠併用）。即日起至3月10日，六角美食通會員APP還有獨家優惠，會員至「銀座杏子日式豬排」全台門市消費滿900元含聯名餐，贈送「戀戀草莓起司派及橋村起司球霜淇淋」各乙份；「京都勝牛」全台門市消費滿900元含聯名餐，贈送「提拉米蘇及橋村起司球霜淇淋」各乙份」，上述活動每日限量20組。
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