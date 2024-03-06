FB、IG、Threads深夜大當機！館長一針見血虧：用臉書都老人
網路科技公司Meta旗下的FB、IG、Threads等社群平台，昨（5）日晚間11點多出現大當機，用戶帳號全被登出，也無法登入，經過2小時才全數恢復正常。網紅「館長」陳之漢也在臉書發表感想，「用FB的都老人，棺材裝的是死人，不是老人啦！」
記者薛羽彤／綜合報導
Meta旗下的FB、IG、Threads等社群平台昨晚出現狀況，用戶全被登出，無法使用，不少人還自我懷疑是不是帳號被盜。臉書恢復不久後，館長也發文酸「用FB的都老人，棺材裝的是死人，不是老人啦！」引起不少網友共鳴，紛紛表示，「可以把祖克柏也裝進去嗎？」、「老人表示認同」、「阿館跟我們一起變老人」、「結果發文說臉書壞了都是年輕人」、「睡著了！根本不知道。」
針對全球性的大當機，Meta則表示「是技術問題」，經過兩個多小時搶修，全數恢復正常，此次災情也讓Meta股價開盤後下跌1.42%。但並非只有Meta出事，前台北市市政顧問翟本喬在臉書上發文表示，參考斷線追蹤網站downdetector . com，認為「大當機是全面性的」。包含FB、 IG、AWS、Google、Gmail、YouTube、X、Discord、Threads、WhatsApp，甚至 Pokemon 和 LoL 在同一時間世界各地都有大量回報。
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