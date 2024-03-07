國3匝道有陷阱！右轉竟要先打左轉方向燈 去年百人違規挨罰3千元
國道3號匝道有陷阱！新北市汐止區新台五路往台北市南港方向，接國道3號北上匝道，用路人是右轉所以直覺上是打右轉方向燈，但去年竟有約百人被開單，開罰3千元，原因是該路口應先打左轉、再打右轉方向燈。國民黨立委廖先翔認為該路口有陷阱，要求 研商解決方案。
記者何哲欣／綜合報導
仔細看該路口，用路人是要往右上國道3號，因此會打右轉方向燈，但該路口主線有穿越虛線，駕駛人行經該虛線，等於是匯入左側車道，通過時要先打左轉方向燈，才對。但明顯與駕駛人直覺不符。
國道公路警察局統計，去年舉發從新台五路接國3北上匝道，未依規定打方向燈大概有100件，全數都是駕駛人提供行車記錄器影影片的檢舉案。代表雖警方未主動舉發，但可能是駕駛人被檢舉後心有不滿，「抓交替」繼續檢舉其他用路人。
廖先翔說，近期接獲多名民眾反映，被警方舉發從新台五路右轉國3北上匝道，未依規定使用方向燈，詢問後才知道，打右轉方向燈不對，通過時要改打左方向燈。
廖先翔為此邀交通部高公局北區養護工程分局長吳文益等人現場會勘，要求改善。吳文益表示，5月前會重新畫設，從會合處往國3主線方向延伸約80公尺，讓右側車道車流更有足夠的時間，在經過穿越虛線時打左方向燈。