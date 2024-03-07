38婦女節8大速食優惠！麥當勞、必勝客買一送一　肯德基炸雞桶299

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麥當勞APP本週隱藏優惠幫大家免費加菜！即日起至3月10日，單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」；即日起至3月8日單點麥香魚也「免費送薯餅」（不適用得來速）。
即日起至3月10日，買套餐也有優惠，買超值全餐「送4塊麥克雞塊」、或超值全餐「送吉事漢堡」；即日起至3月6日，還有單點勁辣香雞翅「買一送一」（一份兩塊）相當於買2送2！不過提醒大家，不適用得來速喔。
即日起至3月26日開吃「2024龍年開春優惠券」，開喝8款飲料「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」；超爽大餐四件組起回歸，雙人早餐「豬肉滿福堡系列」159元起，雙人共享套餐209元起。
歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，則有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。
📌必勝客：籃球披薩「買一送一」！平日外帶「大披薩199元」
必勝客最新3月5日至3月18日限時推出，「必勝金牌個人披薩」單點99元、套餐124元起；「必勝進球大披薩」單點限時優惠價只要329元，外帶可享大披薩「買一送一」、外送「買大送小」650元起優惠。同時開賣超狂「必勝應援組」，把「籃球金牌」一起帶回家優惠價399元（原價428元）。活動期間購買必勝客任一大披薩及「必勝金牌個人披薩」，都能獲得全新設計紙盒。
必勝客平日、假日各有指定13吋大披薩優惠！即日起至3月31日，平日週一至週五，超值必勝嗑「7款大披薩199元」優惠，外帶羅勒青蔬、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮、夏威夷、美式臘腸、經典三重起司，通通只要199元，其中還包含五辛奶素可食的「經典三重起司」和「羅勒青蔬」，吃葷吃素都划算。
必勝客即日起至3月31日，週末六日外帶限定，13吋「9款大披薩半價」，口味包括經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸，最高可以現省435元。
📌達美樂：不分平假日外帶「6款大披薩188元」延長一週
2024達美樂超強回饋優惠延長一週！達美樂全台190家門市，即日起至3月10日、不分平假日，外帶「6款大披薩」只要188元，下殺最高29折、最多現省460元。包括獨家超值四喜、夏威夷、青花彩蔬、皇家白醬彩蔬、超級夏威夷、加州BBQ雞肉，限定6款口味大披薩都只要188元！還可搭配「配料半價」優惠，蝦仁、火腿、鳳梨、蘑菇4款配料任選，加量一份特價35元（原價70元）。
消費滿129元，爽吃「烤雞大拼盤半價265元」，放滿「香酥烤腿排6塊＋香濃可可酥捲4個＋蝴蝶酥3塊」，特價265元就能吃到！當然最後要來個可遇不可求的6吋「黑糖珍珠披薩99元」，甜點也能一起划算收尾。
📌漢堡王：2024優惠券「買一送一」！「1＋1」套餐49元
漢堡王2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券，即日起至3月11日，大杯可樂、七喜、激浪、橘子汽水、冰檸檬紅茶、冰綠茶、中杯美式研磨咖啡、中杯拿鐵都「買一送一」。開運「1＋1」套餐 49 元，包括經典脆雞堡、4塊雞塊、薯條等6選1餐點，搭配小杯可樂、七喜、冰檸檬紅茶等6選1飲料，自由任搭任選「漢堡或點心＋汽水」都只要49元；即日起至3月11日還有限時臨櫃限定隱藏菜單，蘋果派搭配任一指定飲品，「1＋1」也只要49元。
📌肯德基：隱藏優惠代碼「40599」爽吃「7塊炸雞299元」
肯德基偷偷釋出限時限店炸雞優惠，即日起至3月31日，輸入隱藏優惠代碼「40599」爽吃「7塊炸雞299元」，將近下殺62折！換算下來，每塊肯德基炸雞約42元就能吃到，炸雞控們可別錯過了。
提醒大家，指定店家為北部：桃園八德、台北台大、新北鶯歌、內湖金龍、台北東湖三、新莊輔大、台北石牌二、新竹清大、新竹湖口、士林文昌、桃園高鐵、台北南京東三；中部：台中崇德、台中站前、台中福星、台中文心二、西屯家樂福、台中中清、台中文心三、彰化花壇、台中公益；南部：高雄瑞隆、高雄鼎中、台南成大、新營復興、台南佳里；東部：宜蘭礁溪。
📌摩斯漢堡大杯冰紅茶「買33送33」！套餐「買3送3」
摩斯漢堡33週年慶，即日起至3月31日，MOS Order APP開搶套餐、紅茶量購優惠，摩斯超人氣大杯冰紅茶「買33送33」優惠價1320元，換算下來每杯只要20元！「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價450元；「蕃茄吉士蛋布里歐堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價342元；「方塊薯餅及大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價222元。
下午茶的部分，「點心大冰紅茶」組「買3送3」優惠價312元，點心還可任選摩斯雞塊或V型薯條；「摩斯肉醬薯條及大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價330元。且摩斯漢堡迎接3月12日生日慶，還推出限量版咖啡造型杯塞，只要到店購買MOS Café系列任2杯飲品，就能獲得「限量版MOS Café咖啡造型杯塞」乙個。
📌21世紀：熟客券「買一送一」
21世紀風味館即日起至4月26日，祭出21熟客券「買一送一」隱藏優惠，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃3款「買一送一」，包括時蔬雞肉飯、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「烤半雞送烤餅」或「烤全雞送披薩」；以及「第二件半價」優惠，週一、週三的熟客最低77折優惠。
📌繼光香香雞「半價優惠券」
繼光香香雞即日起至3月31日祭出優惠激省券，開吃半價5折起美食好康，全台繼光香香雞門市（桃園機場店不適用），單筆消費滿100元爽吃「甜心地瓜球只要19元」，或加購59元吃「蒜脆杏鮑菇」，加購79元則有「香香炸雞」吃起來。
還有下午茶「墨魚甜不辣(海苔)＋田字薯餅」105元、獨享餐「香香爆汁無骨腿丁M＋原味甜不辣」139元；三人分享餐「香香炸雞M＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇M」259元等優惠套餐。
提醒大家，超人氣加購需為單筆實質支付消費滿100元；活動不得與會員及其他優惠合併使用；優惠僅限現場門市，恕不適用外送服務或第三方平台；商品供應以門市實際狀況為主。