邱澤憶戀情「浮現張鈞甯香吻」 《唐人街探案2》最美罪犯回來了
懸疑推理電影《唐人街探案》衍生的陸劇《唐人街探案2》原班人馬回歸，描述唐人街偵探「唐仁」（王寶強 飾）的徒弟「林默」（邱澤 飾）所遇到的一連串懸疑案件。劇中，林默潛入療養院與心理診療師交換情報，聊起人生中最難忘的故事，他想起昔日和神祕犯罪組織成員「Ivy」（張鈞甯 飾）的曖昧過往和頂樓之吻，讓診療師羨慕表示，自己從未體驗過如此驚心動魄的愛情，同時也勾起觀眾回憶。
記者羅凌筠／綜合報導
邱澤飾演的林默外號為「林黑犬」，IQ高達142、擁有敏銳嗅覺跟過人的推理能力，原本出生在富裕家庭，父母遭殺害後，流落到孤兒院，意外被專門處理屍體的「清道夫」老魚收養，並成為犯罪現場清理專家，在「笑臉案」中，他為了脫罪，於是主動拜唐仁為師。
第二季《天使的旋律》單元一開場，不靠譜的唐仁便以徒弟林默的名義，接受另一名偵探「鋼琴師」的委託並收取了200萬的可觀酬勞，答應在他陷入危機時將負責營救，在接到一通只留下旋律的神祕電話後，林默查出對方身在專門收容精神病患的療養院中，為了完成任務，林默只好偽裝成病患潛入其中。
其中，熊黛林扮演心狠手辣的護士長「彭西」，她在發現林默試圖逃脫後，不僅把他送進重症區，還對他使用ECT電抽搐療法進行電擊，使林默痛不欲生。除了熊黛林，還有楊謹華、杜德偉、鍾鎮濤、俞灝明、榮梓杉加入這季陣容，《唐人街探案2》晚上7點於愛奇藝更新。
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