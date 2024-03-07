煎餃阿姨撞臉伍佰老師爆紅！眾瘋朝聖：樹枝孤餃　擺攤夜市神到了

邱澤憶戀情「浮現張鈞甯香吻」　《唐人街探案2》最美罪犯回來了

▲邱澤在《唐人街探案2》回憶張鈞甯的曖昧情。（圖／iQIYI提供）
▲邱澤在《唐人街探案2》回憶張鈞甯的曖昧情。（圖／iQIYI提供）

記者羅凌筠／綜合報導

懸疑推理電影《唐人街探案》衍生的陸劇《唐人街探案2》原班人馬回歸，描述唐人街偵探「唐仁」（王寶強 飾）的徒弟「林默」（邱澤 飾）所遇到的一連串懸疑案件。劇中，林默潛入療養院與心理診療師交換情報，聊起人生中最難忘的故事，他想起昔日和神祕犯罪組織成員「Ivy」（張鈞甯 飾）的曖昧過往和頂樓之吻，讓診療師羨慕表示，自己從未體驗過如此驚心動魄的愛情，同時也勾起觀眾回憶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《唐人街探案2》張鈞甯在邱澤回憶裡現身。（圖／翻攝張鈞甯微博）
▲《唐人街探案2》張鈞甯在邱澤回憶裡現身。（圖／翻攝張鈞甯微博）
邱澤飾演的林默外號為「林黑犬」，IQ高達142、擁有敏銳嗅覺跟過人的推理能力，原本出生在富裕家庭，父母遭殺害後，流落到孤兒院，意外被專門處理屍體的「清道夫」老魚收養，並成為犯罪現場清理專家，在「笑臉案」中，他為了脫罪，於是主動拜唐仁為師。

▲邱澤在《唐人街探案2》化身神探。（圖／翻攝iQIYI）
▲邱澤在《唐人街探案2》化身神探。（圖／翻攝iQIYI）
第二季《天使的旋律》單元一開場，不靠譜的唐仁便以徒弟林默的名義，接受另一名偵探「鋼琴師」的委託並收取了200萬的可觀酬勞，答應在他陷入危機時將負責營救，在接到一通只留下旋律的神祕電話後，林默查出對方身在專門收容精神病患的療養院中，為了完成任務，林默只好偽裝成病患潛入其中。

其中，熊黛林扮演心狠手辣的護士長「彭西」，她在發現林默試圖逃脫後，不僅把他送進重症區，還對他使用ECT電抽搐療法進行電擊，使林默痛不欲生。除了熊黛林，還有楊謹華、杜德偉、鍾鎮濤、俞灝明、榮梓杉加入這季陣容，《唐人街探案2》晚上7點於愛奇藝更新。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

許瑋甯傳「已經開始備孕」！42歲邱澤準備當爸　女神曖昧回應了

許瑋甯貼臉邱澤放閃！夫妻倆COS《七龍珠》　扮光頭成最辣克林

張菲露面喝喜酒！同場還有陳美鳳、藍心湄　邱澤太帥人人搶合照

蔡依林許瑋甯邱澤消失台綜！全跑去錄《理科太太》關鍵1原因曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞